Végleg bezár a moszkvai gulágmúzeum, és a náci bűnök múzeumaként nyílik meg újra

Végleg bezár a szovjet koncentrációs táborokat bemutató moszkvai Gulág-történeti múzeum, és helyét egy, a Szovjetunióban elkövetett náci bűnöknek emléket állító intézmény veszi át – jelentette be az orosz főváros önkormányzata.

Az új állandó kiállítás a közlés szerint a Nagy Honvédő Háború idején elkövetett náci bűncselekményeknek „minden szakaszát” bemutatja. Az új múzeum „a szovjet nép ellen elkövetett népirtás áldozatainak” lesz szentelve, ami „az egyik alapvető irányvonal a hazafias nevelés és a fiatal generációk történelmi oktatásának terén” – írta honlapján a moszkvai városvezetés kulturális osztálya.

Az önkormányzat szerint a létesítmény, amely a volt Gulag-múzeum helyiségeiben kap majd helyet, még idén megnyílik.

A Gulag-múzeumot 2001-ben hozták létre Moszkva önkormányzatának támogatásával, Anton Antonov-Ovsejenko történész és egykori deportált kezdeményezésére, és 2004-ben nyitották meg. Állandó kiállítása a szovjet táborok történetének 1918 és 1956 közötti időszakát mutatta be. Ideiglenes kiállításokat, előadásokat és konferenciákat is rendeztek benne. 2024 novemberében az önkormányzat „tűzbiztonsági előírások megsértésére” hivatkozva záratta be.

A múzeum, amely 2021-ben díjat kapott az Európa Tanácstól többek között azért, mert életben tartotta a sztálinista megtorlások emlékét, a független civil társadalomhoz kötődő utolsó intézmények egyike volt, amely még működött Oroszországban.

Jelizaveta Lihacsova, a Puskin Múzeum igazgatója korábban „butaságnak” nevezete a bezárását, és reményét fejezte ki, hogy az orosz vezetők újranyitják és „békén hagyják”.

Az új, náci bűnöket bemutató intézmény igazgatójává Natalja Kalasnyikovát, a Szmolenszki Erőd múzeum vezetőjét nevezték ki. Háborús veterán címmel rendelkezik, megkapta az Ukrajna elleni orosz „különleges művelet résztvevője” és az „Oroszországi Föderáció védelmének erősítéséhez való hozzájárulásért” érdemérmeket. A közeljövőben hozzákezd a kiállítás kialakításához és a múzeum megnyitásra való előkészítéséhez.

„A múzeum a tanulmányozás és az emlékezet megőrzésének központja lesz országunk történetének egy jelentős és gyászos fejezetéről, amely milliók sorsát kapcsolja össze. Az egyik kulcsfeladata, hogy a mai generációban erős elutasítást alakítson ki a nácizmus bármilyen megnyilvánulásával szemben. Ez különösen fontos most, amikor a szörnyű események valós tanúi már szinte eltűntek” – idézte a moszkvai önkormányzat pénteki közleménye Kalasnyikovát.

Kiemelt kép forrása: X.com