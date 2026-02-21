Változékony idővel és vegyes csapadékkal indul a hétvége

Az összefüggő felhőzet többfelé válhat átmenetileg szakadozottá, de nyugat felől újra záródik a felhőtakaró. A keleti tájakon még számíthatunk további vegyes csapadékra, a kora délelőtti órákig néhol havazás, ónos eső is lehet, majd napközben a nyugat felől érkező és gyengülő csapadékzónából több helyen időszakos eső, havas eső valószínű, néhol havazás, illetve az északnyugati határnál átmeneti ónos eső sem kizárt. A nyugati, délnyugati szél csak helyenként élénkülhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

Késő estére -4 és +3 fok közé hűl le a levegő. Nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti megyékben maradnak tartósan borult részek. Emellett egyre keletebbre fordulhat elő eső, havas eső, helyenként gyenge havazás. Hajnaltól, reggeltől nyugat felől ismét elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet, ezzel együtt növekszik a csapadékhajlam is. Nyugaton átmeneti vegyes csapadék, illetve ónos eső sem kizárt mielőtt esőbe vált a halmazállapot. Többfelé – hazánk északkeleti felén – pára, köd, alacsonyszintű rétegfelhőzet képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -6 és +1 fok között alakul, de az átmenetileg kevésbé felhős, elsősorban nyugati, hóval borított részeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A kiemelt kép illusztráció.