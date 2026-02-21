Ukrán miniszterelnök: Oroszország folytatja az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat

Nincsenek illúzióink, Oroszország a melegebb idő beköszöntével is folytatni fogja az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokat – jelentette ki Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szombaton a Telegramon.

A kormányfő bejelentette, hogy már most minden régió szintjén ellenállóképességet növelő terveket készítenek, hogy biztosítsák a létfontosságú rendszerek zavartalan működését és a régiók felkészültségét a következő télre.

Az orosz hadsereg szombatra virradó virradó éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amelynek következtében a városban tüzek keletkeztek, jelentős pusztítás történt.

Az eddigi információk szerint két ember – egy 70 és egy 48 éves férfi – sérült meg – közölte Inna Verba, a regionális ügyészség szóvivője az UNIAN ukrán hírügynökséggel. A támadás következtében két lakóház teljesen megsemmisült, egy földszintes épületben lévő lakás elpusztult, és egy líceum is jelentős károkat szenvedett.

Az ukrán országos rendőrség a Facebookon arról tájékoztatott, hogy hajnalban az orosz erők légi csapást mértek az északkelet-ukrajnai Szumi városára, a támadásban egy felnőtt és két gyerek sebesült meg. A Szumi területi kormányzói hivatal közölte, hogy az elmúlt 24 órában ellenséges támadások következtében öt ember sérült meg.

A déli Herszon városi katonai közigazgatás a Telegramon arról adott hírt, hogy reggel a régionális székhelyen az orosz katonák drónnal támadtak meg egy menetrend szerinti kisbuszt, eddig három sérültről tudnak. Oleh Szinyehubov, a keleti Harkivi terület kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap során ellenséges támadások érték a regionális székhelyt és további tíz települést a régióban, öt civil szenvedett sérüléseket.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország éjjel egy Iszkander-M ballisztikus rakétával és 120 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 106 drónt semmisített meg, a rakéta és 13 csapásmérő pilóta nélküli repülőeszköz azonban becsapódott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindeközben rendeletben helyezte szankció alá az orosz „árnyékflotta” hajóinak 225 kapitányát – számolt be az államfő sajtószolgálata.

Kiemelt kép: az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat felvételén tûzoltók küzdenek a lángokkal egy lakóépületnél, amelybe orosz rakéta csapódott Szumi északkeleti városban 2024. november 17-én. A támadásban tizenegy ember meghalt, köztük két gyermek, és nyolcvankilencen megsebesültek. A katonai adminisztráció szerint egy másik rakéta a régiós központ létfontosságú energetikai infrastruktúráját találta el, így a város áram nélkül maradt. MTI/EPA/Ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat.