Többen megsebesültek egy ukrán légitámadásban az oroszországi Udmurt Köztársaságban

Legkevesebb 11-en megsebesültek egy ukrán légitámadásban az Oroszországi Föderációban található Udmurt Köztársaságban – közölték helyi hatóságok szombaton.

Szergej Bagin, az orosz-ukrán határtól több mint ezer kilométerre található terület egészségügyi minisztere a Telegramon azt közölte, három embert kórházban ápolnak.

Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója – szintén a Telegramon – azt jelentette, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás, hozzátéve, hogy károkról is tudni. Jóllehet részleteket nem közölt – így egyelőre nem derült ki az sem, melyik városról van szó –, felszólította a lakosokat, „ne essenek pánikba, és ne terjesszenek nem megerősített híreszteléseket”.

Az orosz légi közlekedési hatóság (Roszaviacija) mindeközben bejelentette, hogy felfüggesztette a légi közlekedést a régió fővárosában, Izsevszkben található repülőtéren.

A Moszkvától nagyjából 970 kilométerre keletre fekvő Izsevszkben több orosz hadiipari vállalat is működik.

A kiemelt kép illusztráció: tűzoltók dolgoznak egy lángoló épületnél, amelybe orosz drón csapódott a kelet-ukrajnai Harkivi területen 2025. április 23-án pirkadat előtt. MTI/EPA/Szergej Kozlov.