Robert Fico bejelentette: drasztikus lépést tesznek Ukrajnával szemben, ha az ukránok nem indítják újra a szállításokat

Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette: ha Ukrajna nem indítja újra a Barátság olajvezetéken történő szállításokat, akkor Szlovákia leálítja az Ukrajnának adott vészhelyzeti áramellátást.

A szlovák kormányfő az X-en írt a lépésről. Robert Fico szó szerint úgy fogalmazott:

„HA AZ UKRÁN ELNÖK HÉTFŐN NEM ÁLLÍTJA HELYRE AZ OLAJELLÁTÁST SZLOVÁKIA IRÁNYÁBA, AKKOR AZON A NAPON MEGKÉREM AZ ÉRINTETT SZLOVÁK VÁLLALATOKAT, HOGY SZÜNTESSÉK BE AZ UKRAJNÁNAK ADOTT VÉSZHELYZETI ÁRAMELLÁTÁST.”

Hozzátette: „A háború kezdete óta Szlovákia segíti Ukrajnát. Jelenleg körülbelül 180 000 ukrán tartózkodik a területünkön, humanitárius segítséget nyújtunk, és közös kormányüléseket szervezünk. Szlovákia lényegesen többet tesz Ukrajnaért, mint néhány más ország.”

„Az ukrán elnök nem hajlandó megérteni békeszerető megközelítésünket, és mivel nem támogatjuk a háborút, rosszindulatúan viselkedik Szlovákia felé. Először leállította a gázszállítást Szlovákiába, ami évi 500 millió euró kárt okozott nekünk. Most pedig leállította az olajszállítást, ami további veszteségeket és logisztikai nehézségeket okoz nekünk”

– fűzte hozzá a szlovák kormányfő.

Rober Fico emellett úgy fogalmazott: „A Nyugat nem bánja, hogy az Északi ázvezetéket felrobbantották”, de „Szlovákia nem fogadhatja el, hogy a szlovák-ukrán kapcsolatok csak Ukrajna számára legyenek előnyösek ”.

„Ha hétfőn nem állítják vissza az olajellátást Szlovákia felé, akkor megkérem az állami tulajdonú részvénytársaságot, a SEPS-t, hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló sürgősségi áramellátást”

– tette hozzá a kormányfő, megjegyezve: „Csak 2026 januárjában kétszer akkora mértékű vészhelyzeti ellátásra volt szükség az ukrán energiahálózat stabilizálásához, mint 2025 egész évében. Tekintettel Zelenszkij elnök elfogadhatatlan magatartására Szlovákia iránt, amelyet ellenséges országként kezel, teljesen helyesnek tartom, hogy megtagadtam a Szlovák Köztársaság bevonását a legutóbbi, Ukrajnának adott 90 milliárd eurós katonai hitelbe.”

Orbán Viktor is hasonló lépést helyezett kilátásba szombaton

Mint arról a hirado.hu-n is írtunk, Orbán Viktor a szombati Háborúellenes gyűlésen szintén beszélt arról, hogy egyeztettek Szlovákiával az áramexport leállításáról.

„Ez durva. Ha azt megállítjuk, akkor durva dolgok történthetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba nevezték a tegnapi nap során. Úgyhogy egyeztetünk a szlovákokkal, és ha kell, ezt a harmadik lépést is meg fogjuk tenni”

– mondta Orbán Viktor. Majd megjegyezte: Ukrajna „mindent meg fog tenni a következő hetekben azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen”, de „nekünk ezzel nem kell foglalkozni”. „Az a helyzet, hogy ez Magyarország, bennünket nem lehet megzsarolni, itt birodalmak tűntek el, mi meg még mindig itt vagyunk” – mondta.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. MTI/EPA/Zuzana Gogova.