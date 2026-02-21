Őrült tettekre sarkallta Janza Katát a szerelem

A kórust elhagyva, a tömegen átvágva borult olasz szerelme karjaiba Janza Kata. Romantikus filmbe illő szerelmi történetét az Azt beszélik vasárnap kora esti adásában osztotta meg a színművész. A Duna szórakoztató talkshow-jában Nagy Sándor is bevallotta, őt a szerelem kínzó, beteljesületlen vágyakozása ösztönözte érzelmes tettre.

A mindig fegyelmezett, munkájára maximálisan koncentráló Janza Kata az Azt beszélik legutóbbi őrült, romantikus tetteket középpontba állító témája kapcsán mesélt el egy olyan történetet, amelyben a szíve felülkerekedett a józan eszén. Diáklányként a Szent István Bazilika kórusában énekelt, és akkoriban egy olasz fiú udvarolt neki. Nápolyban élő szerelmének azonban haza kellett utaznia, és a búcsú éppen augusztus 20-ra esett, amikor Janza Katának jelenése volt a kórussal a nagymisén.

„Olyan volt, mint egy romantikus amerikai film” – kezdte történetét mosolyogva Janza Kata.

„Fent voltunk a kórussal a bazilikában, lent a téren rengeteg ember állt. Tudtam, hogy ott vár, de már eltelt az az idő, amikor indulnia kellett. Mindenki tudja, mennyire fegyelmezett vagyok, ha munkáról van szó. A kórust, kottatartóval a kezedben, nem hagyod ott a nagymisén augusztus 20-án”

– fogalmazott. A szerelem azonban akkor felülkerekedett benne: letette a kottát, lesietett a csigalépcsőn, majd a tömegen átvágva rohant szerelméhez. Bár akkor elhangzott az örök szerelem ígérete, a fiút azóta sem látta.

A szerelem szenvedélyes gesztusra ösztönözte egyszer az Azt beszélik másik sztárkommentelőjét, Nagy Sándort is, aki dalban vallott szerelmet az éteren keresztül. A színművész 18 éves volt, amikor egy színitársulatban megismerkedett első szerelmével. „Barátok voltunk, de mindketten éreztük, hogy ami köztünk van, több annál. Ettől megijedtünk, és más kapcsolatokkal próbálkoztunk” – mesélte. Évekig kerülgették egymást, hol egyiküknek, hol másikuknak volt párja.

Épp amikor a színművészt emésztette a fájdalom, érkezett egy különleges lehetőség: felléphetett a Stúdió 11 zenekarral a Kossuth Rádió műsorában. Nagy Sándor úgy döntött, a Kérlek, ne menj el című sanzont adja majd elő – nem véletlenül.

„Előző este írtam neki egy üzenetet, hogy másnap reggel hallgassa a rádiót” – árulta el. „Ezt a dalt neki énekeltem, üzentem az éteren keresztül” – mesélte a színművész, hozzátéve, a lány az autójában hallgatta a műsort, miközben a színész a rádió hullámain keresztül vallott érzéseiről. Később szerelmük beteljesült, négy évig alkottak egy párt, és bár az élet azóta másfelé sodorta őket, a mai napig jó barátságban vannak.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

A Duna vasárnap kora esti talkshow-ja továbbra is könnyed, humoros, olykor komolyabb hangvétellel szemezget a közöségi média témákból. A következő adásban, február 22-én Mészáros Ibolya műsorvezető és vendégei várják 18:45-től a nézőket.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Kiemelt kép: Nagy Sándor és Janza Kata (Forrás: MTVA)