Orbán Viktor: Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem

A Facebook-oldalára feltöltött videóban – amit azzal osztottak meg: „tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide” – Orbán Viktornak felvetették, hogy
„a Tisza Párt elnöke valamifajta hazugságcunamiba keveredett.”
A kormányfő ezt megerősítve azt mondta, nem innen nézi a történéseket.
Kifejtette: fantasztikus, óriási ez nap, az első igazi választási megmérettetés, hiszen szombaton lehetett megkezdeni az aláírások gyűjtését.
A pártelnök gratulált párttársainak, pártja aktivistáinak, mivel értékelése szerint fantasztikus munkát végeztek azzal, hogy mintegy 190 ezer aláírást gyűjtöttek össze néhány óra alatt.
„Ez nagyon kemény munka, úgyhogy minden fideszesnek küldöm a jókívánságaimat”
– fogalmazott.
Orbán Viktor úgy folytatta:
„Az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez egészen egy digitális blöff, ami előbb-utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek, most is ez történt.”
Hozzátette, nincs meglepve, a választásokig ezzel kell majd együtt élni. „Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk” – mondta.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)