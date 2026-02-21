Orbán Viktor: Tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem

Természetesnek tartja a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, hogy a Tisza Párt lebukott az ajánlások számával kapcsolatban. Orbán Viktor szombaton azt mondta, az ellenzéki párt mindig hazudik, a választásokig ezzel kell majd együtt élni; „ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk.”

A Facebook-oldalára feltöltött videóban – amit azzal osztottak meg: „tiszás lebukás, fölényes fideszes győzelem. 1:0 ide” – Orbán Viktornak felvetették, hogy

„a Tisza Párt elnöke valamifajta hazugságcunamiba keveredett.”

A kormányfő ezt megerősítve azt mondta, nem innen nézi a történéseket.

Kifejtette: fantasztikus, óriási ez nap, az első igazi választási megmérettetés, hiszen szombaton lehetett megkezdeni az aláírások gyűjtését.

A pártelnök gratulált párttársainak, pártja aktivistáinak, mivel értékelése szerint fantasztikus munkát végeztek azzal, hogy mintegy 190 ezer aláírást gyűjtöttek össze néhány óra alatt.

„Ez nagyon kemény munka, úgyhogy minden fideszesnek küldöm a jókívánságaimat”

– fogalmazott.

Orbán Viktor úgy folytatta:

„Az, hogy a Tisza meg lebukik, az természetes, mert hát mindig hazudnak, ez egészen egy digitális blöff, ami előbb-utóbb kipukkan, és a valós számok felszínre kerülnek, most is ez történt.”

Hozzátette, nincs meglepve, a választásokig ezzel kell majd együtt élni. „Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk” – mondta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)