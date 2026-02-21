Orbán Viktor: Mi vagyunk a leggyorsabbak, a legnagyobbak és a legerősebbek – a Fidesz gyűjtötte össze elsőként az áprilisi választáshoz szükséges aláírásokat

Minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges aláírásokat – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a választási kampány kezdetének napján, úton a békéscsabai háborúellenes gyűlésre.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, február 21-én hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, amivel egy időben életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok. Ettől a naptól számítva a választópolgároknak két hét áll rendelkezésükre, hogy egyéni választókerületi képviselőjelölteket ajánljanak a parlamenti választásra.

A képviselőjelöltek ugyanis legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. A választópolgárok – akik egyénileg egyszerre több jelöltet is támogathatnak – gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

A miniszterelnököt egy autóban ülve, úton a békéscsabai háborúellenes gyűlésre telefonon értesítették az aláírásokkal helyzetével kapcsolatban, és állítása szerint „csupa jó hírt kapott”.

Orbán Viktor közölte, hogy minden választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat. Kiemelte, hogy elsőként Borsod 2. választókerületben lett meg a kellő mennyiség.

A kormányfőt saját elmondása szerint nem lepte meg ez a gyors eredmény. Mint fogalmazott:

„Az, hogy mi leszünk meg legelőször, mi leszünk meg leghamarabb, mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak, az a több mint harminc éves Fidesz-KDNP múlttal a hátuk mögött elvárható”.

Ezért a miniszterelnök elmondta, őt elsősorban a fogadtatás izgatja.

„Az, hogy rendszerváltó hangulat van, az egy ordas nagy kamu, ebből semmi nem igaz”

– fogalmazott, majd hozzátette: „Az embereink lelkesek és szívesen támogatnak bennünket”.