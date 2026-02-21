orban-viktor-beszed-haboruellenes-gyules-dpk-bekescsaba

Békéscsabán, szombat délelőtt megkezdődött a Digitális Polgári Körök gyűlése, amelyen Orbán Viktor is felszólal majd.

Mint arról korábban már írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök egy hét kihagyás után áll ismét a pódiumra Békéscsabán.

A szombat délelőtti gyűlés Gudics Máté és Tóth Abigél zenei fellépésével keződdött, amelyet követően Rákay Philip műsorvezető köszöntötte az összegyűlteket.

Felidézte az elmúlt hét eseményeit is – köztük Orbán Viktor találkozóját Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Donald Trump elnökkel – majd Magyar Péter müncheni utazásáról is szót ejtett.

Ezután Takács Árpád egykori tűzoltó dandártábornok, Békés vármegye főispánja és a Fidesz országgyűlési jelöltje szólalt fel, aki többek közt arról beszélt, hogy ő már látta a háború pusztítását.

„Ha rosszul döntünk, nincs visszaút. […] Kiállunk a magyarokért, a szuverenitásért, a biztonságért”

– mondta, miközben azt is hozzátette: a háborúból való kimaradáshoz nem „mártírokra”, hanem „hősökre” van szükség, aki hajlandóak tenni a hazáért.

„Nem elég csak orábnozni, kormányozni is tudni kellene” – tette hozzá később, miközben arról beszélt, hogy az ellenfeleiknél sem a tapasztalat, sem a tudás nincs meg ehhez. Ezt követően Baji Balázs békéscsabai származású világbajnoki bronzérmes gátfutó, és Dombi Ákos, a Békéscsaba és térsége DPK tagja álltak a színpadra, akik arról beszéltek, hogy miért támogatják a kormánypártokat.

Az eseményt itt is élőben lehet követni:

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos.