Orbán Viktor: 2026 és 2030 közt ki fog törni az orosz-európai háború

Békéscsabán, szombat délelőtt tartották a Digitális Polgári Körök mostani gyűlését, amelyen mások mellett Orbán Viktor is felszólalt.

Cikkünk frissül!

Mint arról korábban már írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök egy hét kihagyás után áll ismét a pódiumra Békéscsabán.

A szombat délelőtti gyűlés Gudics Máté és Tóth Abigél zenei fellépésével keződdött, amelyet követően Rákay Philip műsorvezető köszöntötte az összegyűlteket.

Tisza Istvántól a cigányvendéglő tulajdonosáig

Felidézte az elmúlt hét eseményeit is – köztük Orbán Viktor találkozóját Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Donald Trump elnökkel – majd Magyar Péter müncheni utazásáról is szót ejtett.

Ezután Takács Árpád egykori tűzoltó dandártábornok, Békés vármegye főispánja és a Fidesz országgyűlési jelöltje szólalt fel, aki többek közt arról beszélt, hogy ő már látta a háború pusztítását.

„Ha rosszul döntünk, nincs visszaút. […] Kiállunk a magyarokért, a szuverenitásért, a biztonságért”

– mondta, miközben azt is hozzátette: a háborúból való kimaradáshoz nem „mártírokra”, hanem „hősökre” van szükség, aki hajlandóak tenni a hazáért.

„Nem elég csak orbánozni, kormányozni is tudni kellene” – tette hozzá később, miközben arról beszélt, hogy az ellenfeleiknél sem a tapasztalat, sem a tudás nincs meg ehhez. Ezt követően Baji Balázs békéscsabai származású világbajnoki bronzérmes gátfutó, és Dombi Ákos, a Békéscsaba és térsége DPK tagja álltak a színpadra, akik arról beszéltek, hogy miért támogatják a kormánypártokat. Ezt követően pedig Tisza István egyik leszármazottja, gróf Tisza Ilona beszélt egy kivetített videóban, amelyben kitért a geszti Tisza-kastély felújítására is.

Ezt követően egy újabb képviselőjelölt állt a színpadra Erdős Norbert országgyűlési képviselő személyében, aki arról beszélt, hogy jelentős útfelújítások zajlanak a Viharsarok térségében. Valamint arról is szót ejtett, hogy a Tisza Párt átalakítaná a kórházrendszert is, és emiatt az orosházi kórházat is bezárnák.

„Jól fontoljuk meg, hogy kire szavazunk április 12-én”

– tette hozzá, majd a kisgazdáknak is megüzente, hogy mindent meg kell tenni az ellen, hogy Ukrajna az Európa Unió tagja lehessen. „2026. április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz. Bort, búzát, békességet” – zárta beszédét, amelyet követően egy cigányvendéglő tulajdonosát kapcsolták videóban.

Ezt követően egy újabb országgyűlési képviselő és képviselőjelölt, Dankó Béla szólalt fel, aki hangsúlyozta: a kormánypártok minden támogatója ott lesz az április 12-i voksoláson. „Isten minket úgy segéljen!” – fogalmazott felszólalása végén. Ezt követően Veres András helyi kolbászkészítő jelentkezett be videóban.

Ezután Kónya István képviselőjelölt állt a színpadra. „A mi vidékünk, a mi vármegyénk, a mi országunk többre hivatott!” – idézte fel azt, amit korábban mondtak a békésiek, majd hozzátette: mára ezt sikerült megvalósítani, amit látszik azon, hogy bölcsödék, óvodák, iskolák, rendelők újultak meg, valamint a geszti Tisza-kastély és a gyulai Almásy-kastély is.

„A sorsunk a mi kezünkben van, és felősek vagyunk érte a jövő nemzedéknek […] Április 12-én álljunk ki egymásért, álljunk ki a békénk mellett, és mutassuk meg az összefogás erejét”

– szólított fel.

Lázár János szerint újra naggyá teszik az Alföldet

Ezt követőn az építési és közlekedési miniszter állt színpadra, aki arról beszélt: ő is ugyanolyan „alföldi csávó, mint itt nagyon sokan a sorokban.” Később beszélt arról, hogy jelentős útfejlesztések zajlanak a térségben, amelyek a Romániával való összeköttetést is segítik.

„Mi fideszesek újra naggyá tesszük az Alföldet, mert csak a Fidesznek van Alföld-programja” – tette hozzá, majd arról beszélt, hogy a választás után „nem a rózsadombiak”, hanem ismét a vidékiek fognak kormányt alakítani Magyarországon.

„Nem azt mondom, hogy kolbászból lesz a kerítés Békésben, de azt igen, hogy épülhet megint kolbászból a jövő”

– fogalmazott Lázár János, miközben arról beszélt, hogy az Alföldön továbbra is hatalmas lehetőségek vannak, és ezeket ki fogják használni, „mert Békéshez az emberek hasán vezet az út”. „Tegyük újra naggyá a magyar élelmiszert, áruljanak békési kolbászt a lengyel és a német boltokban” – fűzte hozzá.

„A legújabb hírek szerint Magyar Péter nem annyira kemény, mint inkább szívós munkával készül a hatalomra”

– mondta később Lázár János, miközben arról beszélt, hogy a Tisza Párt elnöke maga is bevallotta, hogy drog volt az asztalon, és ennek ellenére „nem kifelé indult a buliból, hanem befelé a hálószobáig”. Szerinte ennyit is elég tudni ahhoz, hogy ne bízzák rá a hatalmat.

„Nem is beszélve arról az esetről, ha nemcsak láttta a fehér port, de az orrát is beleütötte talán […] Aki felszív egy csíkot, az húzza el a csíkot!”

– fűzte még hozzá a közlekedési miniszter.

Lázár János szerint „Orbán Viktor az egyedüli garancia arra, hogy Magyarország ezekben a viharos években is talpon marad majd. Orbán Viktor a biztos választás Magyarország számára” – mondta, majd a beszéde végén arra kérte a hallgatóit, hogy ezt mindenkinek adják tovább.

Orbán Viktor a színpadon – a kormányfő belengetett egy „durva” válaszlépést Ukrajnával szemben

Ezt követően vonult be a miniszterelnök, aki azzal viccelődött először, hogy a „Washington-Békéscsaba járattal” érkezett ide. De megjegyezte, hogy az előző napon lerakták a budapesti reptér új termináljának alapkövét.

Mint mondta, nemcsak azért jött Békéscsabára, mert szereti az itteni embereket, hanem azért is, mert „ez egy nehéz hely.” „Az ellenfeleink itt mindig erősek voltak” – mondta, miközben felidézte, hogy 1989-ben, a négyigenes népszavaszás idején volt ott először kampányolni.

A kormányfő felidézte azt is, hogy a II. világháború idején, 1944-ben Békéscsabát egy súlyos bombázás érte, amelyben 607 bombát dobtak le. A támadásnak legalább száz halottja volt.

„Szóval nem hiszem, hogy Békéscsabán hosszan kell nekem beszélnem arról, hogy milyen veszélyes a háború”

– tette hozzá a kormányfő, miközben arról beszélt, hogy a háborúból rögtön az elején ki kell maradna, mert aki belép, annak „nincs visszaút”.

Ezt követően nézői kérdésekre válaszolt a miniszterelnök. Először azt kérdezték a közönség soraiból Orbán Viktortól, hogy a választásokig újraindul-e a Barátság vezeték, és hogy a horvátok sem akarják átengedni az olajat a hírek szerint. A kormányfő válaszában arról beszélt, hogy az ukrajnai háború „képernyőkön keresztül érkezik hozzánk,” és ez nem adja vissza, hogy mennyire „könyörtelen” a harc.

Közlése szerint a frontról érkező jelentésekből az látszik, hogy a két oldalon minden héten meghal vagy rokkanttá válik nagyjából 9 ezer ember, ami éves szinten több mint 400 ezer főt jelent.

Majd azt mondta: az amerikaiak békét akarnak, de az európai vezetők a háború folytatását akarják. Ezt követően kanyarodott vissza oda, hogy Ukrajna mindent bevet azért, hogy megkapja az Európai Unió pénzét és az uniós tagságot, amit Magyarország nem támogat. „Már most így viselkednek, mi lenne, hogyha bent lennének” – kérdezte, hozzáfűzve azt is: ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, akkor közvetlenül bevonódna a háborúba a többi ország is.

Hozzátette: Ukrajna kezében ott van az „energiafegyver”, merthogy az olaj (ellentében a gázzal) még mindig Ukrajnán keresztül jön. „Ez súlyos dolog. Nincs az ukránoknak ehhez egyébként joguk” – mondta Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna megszegi az EU-val kötött társulási szerződést azzal, hogy veszélyezteti egy tagállam energiabiztonságát. Csütörtöki sajtótájékoztatója után ismét leszögezte, hogy a vezeték ismereteik szerint működőképes lenne, ezért politikai döntéből álltak le a szállítások.

Megjegyezte, hogy Magyarországnak van több hónapnyi tartaléka, és eközben „ellencsapásokat, ellenlépéseket” tesz a szállítások leállítása miatt is.

„Három ellenlépést tehetnénk, eddig kettőt tettünk ”

– fogalmazott, utalva a szerdai és pénteki lépésekre, amelyek mellett a harmadik lépésnek nevezte az áramexport leállítását.

„Ez durva. Ha azt megállítjuk, akkor durva dolgok történthetnek. Mindenesetre a szlovákok ezt kilátásba nevezték a tegnapi nap során. Úgyhogy egyeztetünk a szlovákokkal, és ha kell, ezt a harmadik lépést is meg fogjuk tenni”

– mondta Orbán Viktor.

Majd megjegyezte: Ukrajna „mindent meg fog tenni a következő hetekben azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen”, de „nekünk ezzel nem kell foglalkozni”. „Az a helyzet, hogy ez Magyarország, bennünket nem lehet megzsarolni, itt birodalmak tűntek el, mi meg még mindig itt vagyunk” – mondta.

„Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga. Úgyhogy keressenek maguknak fogorvost az ukránok”

~ zárta a hosszúra nyúlt választ.

A romák és a falvak helyzete

Ezt követően a helyi roma önkormányzat elnöke kérdezett a miniszterelnöktől. Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy 2010 óta sok programmal segítették a romák felzárkóztatását, de nem a segélyek, hanem munka által. Később pedig a vármegyében található Kevermes település polgármesterének válaszolva elmondta: azt nem lehet megengedni, hogy Magyarország fejlődése, a város és falu közti különbségek miatt a fiatalok elhagyják a falvakat.

„Az urbanizáció az egy veszély is. Egyensúlyt kell tartani”

– mondta, hozzátéve: „a balosok meg a liberálisok” mindig csak „tehertételként” beszélnek a faluról, miközben nem azok.

„Igazán minőségi életet csak vidéken lehet élni. Még nem tartunk itt, de majd eljön ez az idő” – tette hozzá Orbán Viktor (utalva arra, hogy az előbbi mondatot az angolok mondják gyakran).

„És végül is, ha belegondolnak, mi történt az elmúlt négy évben? Amit vállaltunk, mindent teljesítettünk!”

– mondta nem sokkal később, hozzáfűzve: mind a négy Békés vármegyei körzethez szükségük lesz ahhoz, hogy áprilisban is győzzenek, és hasonló dolgokat valósíthassanak meg. „Ha meglesz a négy képviselő, akkor itt út burkolatlan nem marad” – fogalmazott.

Később egy békési fiatal kérdezte a miniszterelnököt arról, hogy mit lehet tenni a fiatalok elvondása ellen. Orbán Viktor azt mondta: az első dolog Békésben az volt, hogy el volt vágva a világtól, és ez a probléma más vármegyéknél is megvolt. Hozzátette: a béreken már sikerült javítani 2010 óta, és azon lesznek, hogy „jól fizető munkahelyeket” hozzanak a térségbe, és egy nagy nemzetközi cég már jön is a közelbe a szarvasi polgármesterrel kötött megállapodás révén.

Az utolsó előtti kérdező végül ismét Ukrajnáról beszélt, és azt kérdezte, hogy lesz-e üzemanyag a tavasszal a traktorokhoz, mire Orbán Viktor azt válaszolta: „A traktorok ki fognak menni a földekre, amint az időjárás lehetővé teszi.” Majd arról is beszélt, hogy a magyar családok életszínvonalát egyedül a Magyarországon megteremelt extraprofitok begyűjtéséből tudták a jelenlegi színvonalon fenntartani. Figyelemeztetett arra, hogy ha átalakul a gazdaság szerkezete, nem ez a gazdaságpolitika folytatódik áprilisban, akkor ezek a pénzek visszatérnek a nagyvállalatokhoz, bankokhoz, kereskedelmi láncokhoz.

„Itt valójában kapott egy új dimenziót a választási küzdelem. Az nem véletlenül van”, hogy a választások előtt bejelentik a nagy cégek, hogy „ideküldik” az embereiket

– tette hozzá a miniszterelnök, majd azt kérte a hallgatóitól, hogy „ne legyünk vakok”. De megígérte azt is, hogy a kampány alatt még egyszer visszajön ide.

2026 és 2030 közt ki fog törni az európai-orosz háború

Végül, az utolsó kérdezőnek válaszolva a kormányfő arról beszélt: a háborút csak külső nyomással lehet lezárni. Felidézte, hogy 2024 nyarán személyesen találkozott mind az ukrán, mind az orosz elnökkel, és mindketten úgy látták, hogy az idő nekik dolgozik. De az ukránok szerinte tévednek ebben.

„Tehát a béke ukrán érdek szerintem”

– mondta.

Ezután – a washingtoni sajtótájékoztatóhoz hasonlóan – Orbán Viktor ismét arról beszélt, hogy szerinte nagy dolgok történhetnek március végén, amikor az Egyesült Államok és Kína elnöke fog találkozni. Az, hogy „Irán partjainál amerikai csapatösszevonások vannak”, az nem Irán miatt van –mondta –, hanem a március végén esedékes csúcstalálkozó miatt, mivel Venezeuela és Irán adják Kína olajellátásának 20 százalékát.

„Azt mondta az elnök nekem, hogy figyeljünk, nagy dolgok vannak készülődőben”

– fogalmazott Orbán Viktor a Donald Trumppal történt csütörtöki találkozóját illetően.

Végül, az ukrajnai békére visszakanyarodva azt mondta: Magyarországnak egyedül nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt elérje, de azt mindenképp el kell érni, hogy az első és a második világháború után most kimaradjunk az újabb háborúban. „Szerintem háború lesz. Én úgy látom, hogy az európaiak – nem látom, hát aláírták azt a megállapodást, hogy csapatokat fognak állomásoztatni Ukrajna területén. Erről írásos megállapodásuk van.”

„Ez 2026 és 2030 közt bekövetkezik. A 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: egy nemzeti egységkormány létrehozásával ki kell maradni a „készülődő orosz-európai háborúból”.

Kondoroson ünnepelné meg a választási győzelmet

A miniszterelnök azzal zárta mondandóját: egy korábbi békési látogatásán, Kondoroson elkvöette azt a hibát, hogy nem nézett be a csárdába, amikor ott járt. De később megígérte a tulajdonosnak, hogy ha legközelebb jön, akkor ott fognak mulatni. „Találkozunk Kondoroson április 13-án” – mondta beszéde végén Orbán Viktor.

Az eseményt itt lehet visszanézni:

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos.