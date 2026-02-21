Orbán Balázs: Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút

Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve – írta a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán.

Orbán Balázs arról írt a Facebook-posztjában: „A Wall Street Journal újságírója szivárogtatta ki annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról. Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút.”

„Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb. Az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt” – tette hozzá a politikai igazgató, majd megjegyezte:

„Ehhez egyetlen út vezet: ha Magyarországon egységes háborúellenes társadalmi kiállást tudunk felmutatni, és áprilisban olyan kormányt választunk, amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek.”

„A Fidesz a biztos választás!” – írta végül Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én. MTI/Máthé Zoltán.