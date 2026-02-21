Orbán Balázs: Magyar Péter csak sunnyog, amikor az ukránok Magyarországot zsarolják

„Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással!” – írta közösségi oldalán szombat délután a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Hát, így működik a müncheni háborús paktum a Tisza, az ukránok és Brüsszel között. Magyar Pétert ma hiába próbálták szóra bírni, hogy mit szól ahhoz, hogy Zelenszkij ország-világ előtt zsarolja Magyarországot és leállította a kőolajszállítást, hogy üzemanyagellátási zavart okozzon a magyaroknak” – fogalmazott Orbán Balázs, majd hozzátette:

„A Tisza elnöke csak sunnyogott, véletlenül sem ítélte el Ukrajna magyarellenes döntését. Magyar Péternek nincs baja az ukrán zsarolással. Neki rendben van, ha Ukrajna veszélyezteti a magyar emberek ellátását és az is rendben van, ha az ukránok kárt okoznak a magyar családoknak és vállalkozásoknak.”

„Ismét kiderült, hogy Magyar Péternek Ukrajna és Brüsszel érdeke számít, nem a magyaroké. A Fidesz a biztos választás!” – közölte.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán.