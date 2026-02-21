Orbán Balázs: Fel, győzelemre! – hivatalosan megkezdődött a kampányidőszak

Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború – összegzett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán, 50 nappal az április 12-én esedékes országgyűlési választások előtt.

Február 21-én, ötven nappal a választások előtt hivatalosan is megkezdődött a választási kampány. Ettől a naptól kezdve lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok, továbbá a választópolgárok innentől ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra.

Orbán Balázs ennek alkalmából összefoglalta a Fidesz és a Tisza Párt által nyújtotta lehetőségeket. Bejegyzését a közelmúlt eseményeinek felidézésével kezdte. Véleménye szerint Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. Múlt hétvégén a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a Tisza Párt elnöke „háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag ellátását” – fogalmazott a politikai igazgató, aki szerint a Tisza Párt veszélyes, mert összejátszik az ukránokkal, és háborúba vinnék Magyarországot.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, a Tisza „bevallottan hazudik az embereknek”, mert valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, miközben – mint írta – maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.

Ezzel szemben hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mint fogalmazott, „mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra”. Emellett kiemelte, hogy nem adják oda sem a magyarok pénzét, sem a fiatalokat egy olyan háborúért, amihez nincs közünk.

„Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását”

– jelentette ki, majd hozzátette: A Fidesz a biztos választás.

Közlése szerint a Fidesz képviselőjelöltjei szombaton összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, majd folytatják az aláírásgyűjtést.