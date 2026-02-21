Már meg is jött Brüsszel válasza a magyar blokkolásra: az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa tiszteletben a 90 milliárd eurós ukrán hitelmegállapodást

Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter pénteken bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó, 90 milliárd eurós hadikölcsönt „Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
Erre reagálva az Európai Bizottság most közleményt adott ki, amelyben azt írták:
elvárják Magyarországtól és az EU többi tagállamától, hogy tartsák tiszteletben az EU vezetői által 2025 decemberében elért politikai megállapodást, és fogadják el a 2026–2027-re szóló, 90 milliárd euró (105 milliárd dollár) összegű hitelcsomagot Ukrajna számára.
A Kyiv Post beszámolója szerint Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője elmondta: Brüsszel elvárja Budapesttől, hogy tartsa magát a 2025. december 19-i Európai Tanács ülésén tett kötelezettségvállaláshoz. „Az Európai Tanács decemberi ülésén egyhangú politikai megállapodás született arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval határozottan támogatják Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit” – mondta.
Hangsúlyozta, hogy a megállapodás már konkrét jogalkotási lépésekben is megmutatkozott. „Ennek alapján január 14-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el. Elvárjuk, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa ezt a politikai megállapodást a hitel végleges elfogadásának érdekében” – tette hozzá a szóvivő.
Orbán Viktor is beszél a lépésről szombaton
A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök gyűlésén ejtett szót az Ukrajna elleni válaszlépésről, és arról, hogy ha nem áll helyre a szállítás, akkor egy következő lépést is megtehetnek Szlovákiával közösen.
