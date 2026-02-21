Már meg is jött Brüsszel válasza a magyar blokkolásra: az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa tiszteletben a 90 milliárd eurós ukrán hitelmegállapodást

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartsa tiszteletben azt a 90 milliárd eurós hitelmegállapodást, amellyel az Európai Unió támogatná Ukrajnát. A közleménnyel arra reagáltak, hogy a magyar kormány pénteken bejelentette: ha nem áll helyre az olajszálítás a Barátság kőolajvezetéken, akkor megakadályozzák a pénzek folyósítását.

Mint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter pénteken bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó, 90 milliárd eurós hadikölcsönt „Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Erre reagálva az Európai Bizottság most közleményt adott ki, amelyben azt írták:

elvárják Magyarországtól és az EU többi tagállamától, hogy tartsák tiszteletben az EU vezetői által 2025 decemberében elért politikai megállapodást, és fogadják el a 2026–2027-re szóló, 90 milliárd euró (105 milliárd dollár) összegű hitelcsomagot Ukrajna számára.

A Kyiv Post beszámolója szerint Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője elmondta: Brüsszel elvárja Budapesttől, hogy tartsa magát a 2025. december 19-i Európai Tanács ülésén tett kötelezettségvállaláshoz. „Az Európai Tanács decemberi ülésén egyhangú politikai megállapodás született arról, hogy a következő két évben 90 milliárd euróval határozottan támogatják Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a megállapodás már konkrét jogalkotási lépésekben is megmutatkozott. „Ennek alapján január 14-én az Európai Bizottság jogalkotási javaslatcsomagot fogadott el. Elvárjuk, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa ezt a politikai megállapodást a hitel végleges elfogadásának érdekében” – tette hozzá a szóvivő.

Orbán Viktor is beszél a lépésről szombaton

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök gyűlésén ejtett szót az Ukrajna elleni válaszlépésről, és arról, hogy ha nem áll helyre a szállítás, akkor egy következő lépést is megtehetnek Szlovákiával közösen.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke sajtóértekezletet tart az uniós testület heti ülésén Brüsszelben 2026. január 14-én. A politikus bejelentette, hogy a bizottság 90 milliárd euró értékű hiteltámogatást irányoz elQ Ukrajnának 2026-2027-re. MTI/EPA/Olivier Hoslet.