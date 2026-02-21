Magyar Péter szerint a Tisza meg fogja nyerni a választást

A Tisza Párt nemcsak elindul története első országgyűlési választásán, hanem meg is fogja nyerni azt, nem kicsit, hanem nagyon, nagyon – mondta Magyar Péter, a párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén szombaton Budapesten.

Az ellenzéki politikus kiemelte: Magyarország 106 pontján több mint 30 ezer önkéntesük ünnepli szombaton „a valódi kampány indulását és a rendszerváltás első napját”, egyben az elmúlt két év munkáját, és tesz fogadalmat arra, hogy a következő 50 napban közösen mindent megtesznek Magyarországért.

„Ma újra csodát tettetek ti, akik több tízezren eljutottatok több százezer magyarhoz, és már 10 órára, az ajánlóívek felvétele után egy órával összegyűjtöttétek az induláshoz szükséges ajánlások sokszorosát” – mondta önkénteseinek, és megköszönte a munkájukat.

Magyar Péter kijelentette, hogy szombat délután 3 óráig több mint 300 ezer magyar ember támogatta aláírásával „a Tiszát és a rendszerváltást”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt.