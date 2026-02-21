Magyar Péter: Egy óra alatt meglett a szükséges számú aláírás

A Tiszának egy óra kellett ahhoz, hogy mind a 106 egyéni választókerületben meglegyen a szükséges számú aláírás, de nem állnak meg ötszáznál, a nap végére ezer aláírást adnak majd le minden választókerületben – hangoztatta az MTI szerint Magyar Péter szombaton Budapesten a Böszörményi úton, ahol maga is aláírásokat gyűjtött.

Több ezren, talán több tízezren gyűjtik országszerte a Tisza Párt jelöltjei számára az ajánlásokat, a nagyvárosokban és a legkisebb településeken is jelen vannak aktivistáik – mondta a pártelnök. „Igazi rendszerváltó hangulat van szerte az országban, a hatalom valószínűleg most szembesül azzal, hogy hiába a Facebook-trollok, hiába a vietnámi trollfarmok, hiába mindenféle orosz akció, a magyar emberek többsége rendszerváltást szeretne” – értékelt.

Hozzátette: „a lejáratás, a hazugság, a korrupció, a propaganda korszaka lejárt, a magyar embereknek ebből elege van, vissza fogjuk venni a hazánkat, akár tetszik akár nem, el fogjuk indítani az adócsökkentés és a nyugdíjemelés programját, és építünk közösen egy valóban szuverén,(…) független és szabad Magyarországot”.

Magyar Péter videójában szólt arról, hogy folytatja az országjárást, naponta több települést is felkeresnek, március 15-én pedig Budapesten tartanak kampányrendezvényt.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt.