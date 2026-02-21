„Le akarnak váltani” – panaszkodott Zelenszkij , aki szerint Amerika és az oroszok nyomást gyakorolnak Kijevre, hogy adja fel a Donbászt

A francia AFP azt írja, hogy az ukrán elnök szerint Washington és Moszkva egyaránt nyomást gyakorol Kijevre, és azt követeli, hogy bármely, a majdnem négy éve tartó háborút lezáró megállapodás részeként adja át az ostrom alatt álló Donbászt Oroszországnak.

„Mind az amerikaiak, mind az oroszok azt mondják: hogy ha azt akarod, hogy holnap véget érjen a háború, hagyd el a Donbasszt”

– mondta Zelenszkij az AFP-nek adott interjújában, melyet a Sztrana is szemlézett.

A területi engedmények követelése mellett az Egyesült Államok és Oroszország az ukrán vezetést arra is nyomás alá helyezi, hogy a békerendezési terv részeként írjon ki elnökválasztást – írja a lap.

Zelenszkij – aki korábban már hangsúlyozta, hogy Ukrajna csak a háború befejezése után tud választásokat tartani – úgy véli, hogy a Kreml a gyors voksolást azért sürgeti, hogy eltávolítsa őt a hatalomból.

„Legyünk őszinték: az oroszok egyszerűen le akarnak váltani”

– fogalmazott Zelenszkij, aki nemrég kijelentette, hogy bár az ukrajnai háború pontos kimenetele bizonytalan, Kijev „nem veszíti el”. Az ukrán elnök ezen túlmenően pedig arra utasította a vezetést, hogy készüljön fel a háború további három évig tartó folytatására.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)