Közösségi nappal és találkozóval emlékeznek Kálloy Molnár Péterre

Közösségi nappal és találkozóval emlékeznek meg Kálloy Molnár Péterről és munkásságáról március 14-én Budapesten, a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban – közölték az esemény szervezői az MTI-vel.

A Mennyország utca 6. – Közösségi nap és találkozó című esemény célja nemcsak a megemlékezés, hanem a színész, alkotó művészi örökségének ápolása – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

A program a hazai kulturális élet számos meghatározó szereplőjének részvételével valósul meg.

A jegybevételt teljes egészében az esemény lebonyolítására, valamint Kálloy Molnár Péter megkezdett alkotásainak megőrzésére, publikálására és befejezésére fordítják. A támogatásokból egy, a művész szellemiségét képviselő Kálloy Molnár Péter-díj megalapítását is tervezik.

A rendezvény a Maxakkord Kft. szervezésében és lebonyolításában valósul meg, Buda Gábor (Alma Együttes) társszervezésével és Lestár Ágnessel – Kálloy Molnár Péter özvegyével – szoros együttműködésben, aki az esemény fővédnöke.

A program 15 órakor színházi blokkal kezdődik, amelyben Kálloy Molnár Péter színházi és főiskolai éveit idézik fel személyes történetekkel, archív fotókkal és eddig nem publikált felvételekkel.

A beszélgetés résztvevői Rudolf Péter, Pokorny Lia, Szabó Győző, Gáspár András, Kálid Artúr, Földes László (Hobo) és Kapitány Iván lesznek, a moderátor pedig Hajdu Steve.

A 17.30-kor kezdődő film, zene és könyv blokk Kálloy Molnár Péter filmes, szinkronszínészi, zeneszerzői és költői pályáját mutatja be. A beszélgetés résztvevői Rudolf Péter, Hrutka Róbert, Szűcs Dóra, Lestár Ágnes, Buda Gábor, Zeke László, Roczó-Nagy Zoltán, a moderátor ugyancsak Hajdu Steve.

Kálloy Molnár Péter A koronatanú című dokumentumfilmjéről rendeznek beszélgetést 18.15-től Szabó Zoltán Attila alkotó részvételével, majd levetítik az alkotást.

Az estet 20 órától koncert zárja, amelyen a művész barátai lépnek fel, köztük Falusi Mariann, Gerendás Péter, Roby Lakatos, Palya Bea, Janza Kata, Jávori Ferenc „Fegya” és az Alma Együttes. A kísérő zenekar tagjai Cséry Zoltán, Antoni Arnold, Fehérvári Attila és Markó Ádám lesznek.

