Kőszegen 36 centiméter hó hullott, de más helyeken is 10-20 centi hó van a nyugati országrészben

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.21. 12:25

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Kőszegen 36 centiméter hó hullott – közölte a HungaroMet Zrt. szombaton a Facebook-oldalán.

Azt írták: pénteken „a végig 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletben történő havazás, valamint a viharossá fokozódó északi szél tökéletes feltételeket biztosított ahhoz, hogy méretes hótorlaszok alakuljanak ki a Nyugat-Dunántúlon”.

A hóréteg vastagsága a szombat reggeli mérések alapján nagy területen 10-20 centiméter közötti, a legvastagabb hótakarót – 36 centimétert – Kőszegen mérték.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szombat reggel Sopron Brennbergbányán 33 centiméter, Sopron meteorológiai állomáson 27 centiméter, a Vas vármegyei Peresznyén 23 centiméter hó hullott.

A kiemelt kép illusztráció: Hókotró Hévízen 2026. február 20-án. MTI/Katona Tibor.

