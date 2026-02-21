Kijevben elismerték: a Barátság olajvezeték leállítása tudatos politikai döntés

A Barátság kőolajvezeték körüli döntést egyre kevésbé lehet pusztán műszaki okokkal magyarázni. Egy volt ukrajnai titkosszolgálati vezető megszólalása stratégiai összefüggésbe helyezte az ügyet, ami érdemben alátámasztja a budapesti álláspontot, miszerint Ukrajna tudatosan állította le az orosz olaj érkezését Magyarország és Szlovákia irányába.

Ukrajna körül az elmúlt hetekben kiéleződött az energetikai konfliktus, miután január 27-én leállt a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken. A hivatalos ukrán kommunikáció hosszú ideig orosz támadásra és az azt követő műszaki problémákra hivatkozott, ám Viktor Jahun, az ukrán biztonsági szolgálat egykori helyettes vezetője Facebook-bejegyzésében ennek lényegében ellent mondott.

Megszólalása azt erősíti meg, amit a magyar kormány már korábban is hangsúlyozott:

nem műszaki akadályról, hanem tudatos politikai döntésről lehet szó.

Mint fogalmazott, a történtek nem műszaki jellegű problémából fakadnak, és nem is egy szűk energetikai vitáról van szó. A volt titkosszolgálati vezető szerint a kérdés stratégiai természetű, és Ukrajna a háború egyik újabb frontjaként tekint rá, vagyis az energetikai ügyet politikai és diplomáciai eszközként kezeli:

„Ukrajna számára ez ugyanannak a háborúnak egy újabb frontja: energetikai, diplomáciai és információs front.”

A Mandiner cikke szerint ez az értelmezés arra utal, hogy a kérdés nem pusztán infrastrukturális probléma, hanem tudatos stratégiai döntés.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Magyarország mindaddig blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának, amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – aki szerint egyértelmű politikai zsarolás az ukránon cselekedete Magyarországgal szemben – több alkalommal hangsúlyozta, hogy a vezeték újraindításának nincs műszaki akadálya.

A tárcavezető szerint a leállítás nem technikai, hanem tudatos politikai döntés, amellyel Ukrajna nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. Álláspontja szerint a lépés célja, hogy Budapest változtasson az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos politikáján. Jahun bejegyzése különösen figyelemre méltó abból a szempontból, hogy ő maga is politikai keretben értelmezi az ügyet.

A volt tisztségviselő azt írta, hogy

a kérdés nem humanitárius válságról szól, hanem politikai alkudozásról. A tranzit szerinte akár „nyomásgyakorlási pont” is lehet, ha Kijev így dönt.

Végül világossá tette, hogy Ukrajna nem kívánja helyreállítani az orosz nyersanyag szállítását szolgáló infrastruktúrát. Ebben a helyzetben a magyar reakció következetesnek tekinthető: ha az ügy politikai természetű, akkor a válasz is politikai lesz.

Viktor Jahun álláspontja Makszim Nesvitalov ukrán politológus véleményével, aki a közelmúltban elismerte az ukrán beavatkozási kísérletet a magyar választásokba, az orosz kőolajtranzit leállítását pedig ennek egy lépéseként említette.

„Nézzétek, ott a Barátság kőolajvezeték, de milyen barátságunk lehet Orbánnal? Ez persze nem helyes, ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra a nemzeti érdek része Orbán veresége ezeken a választásokon”

– hangoztatta.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)