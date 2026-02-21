Kapu Tibor átvette a Közmédia Év Embere Díját

Kapu Tibor kutatóűrhajós átvette a Közmédia Év Embere Díját pénteken, Budapesten. A második magyar űrhajós az Axiom-4 küldetése során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű kísérletet végzett a Nemzetközi Űrállomáson, és munkájával nemcsak a magyar tudomány nemzetközi rangját erősítette, hanem a fiatal generáció számára is értékes példát mutatott.

A Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnök, Magyarország második hivatásos űrhajósa kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként vehette át az elismerést. A díjat Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója adta át Kapu Tibornak.

Kapu Tibor 2025. június 25-én indult a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom-4 (Ax-4) küldetés személyzetének tagjaként, ahol – Peggy Whitson parancsnok, Shubhanshu Shukla pilóta és Sławosz Uznański-Wiśniewski kutatóűrhajós társaságában 18 napot töltött el. Missziója során mintegy huszonöt magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el.

Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója méltatásában úgy fogalmazott: „Kapu Tibor a fegyelem, a következetesség és a szorgalom példája. Munkája megtestesíti a rendet, a felkészültséget és az alázatot”.

Különösen figyelemre méltónak nevezte, hogy bár Kapu Tibor valóban eljutott a csillagokig, onnan visszatérve is két lábbal a Földön jár. Amikor gyerekek kérdéseire válaszol, nem kozmikus magasságokból beszél, hanem türelmesen, közérthetően, ablakot nyitva olyan álmokra, amelyek beteljesítése a jövő nemzedékére vár – mutatott rá a Altorjai Anita.

Kiemelte: Kapu Tibor munkája túlmutat önmagán. Tudományos teljesítménye mellett közösségi felelőssége is elismerésre méltó: erősíti a nemzeti önbecsülést, és értékes példát mutat a fiatal generációnak. Emlékeztet arra, hogy a tudás érték, a szorgalom és a kitartás mindig eredményt hoz – mondta.

Altorjai Anita kijelentette: Kapu Tibor nemcsak a világűrben navigál biztos kézzel, hanem a nyilvánosság előtt is felelősen képviseli mindazt, amit tudásnak, munkának és szolgálatnak nevezünk. Ezért ő a közmédia 2025-ös év embere.

„E díjjal azt üzenjük, mennyire büszkék vagyunk önre” – mondta a vezérigazgató, aki azzal zárta a beszédét: amikor ma Kapu Tibor a Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjeinek – Nobel-díjas kutatók, olimpiai bajnokok és világhírű alkotók – sorához csatlakozik, a teljesítmény elismerése mellett azt is üzenjük: „a 21. század igazi hősei azok, akik tudásukkal, felelősségtudatukkal és emberségükkel formálják közös jövőnket”.

Kapu Tibor a legszerencsésebb űrhajósnak tartja magát

Kapu Tibor a díj átvétele után hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy az ő neve is felkerül a díjazottak névsorára, majd úgy fogalmazott: „egy évente csupán egy embernek odaítélt elismerés nívója a nevekben is rejlik”. Hozzátette: az arányokat tekintve idéntől a díjazottak között 2 Nobel-díjasra 1 űrhajós jut, „ezen az arányon a későbbiekben dolgozni fogunk” – mondta.

A díjazott felidézte, hogy tavaly magyar kutatók először a történelemben ugyan abban a légtérben növesztettek búzát, retket és paprikát a Nemzetközi Űrállomáson, mint amelyben az űrhajósok élnek. Magyar mérnökök egy forradalmian kicsi, pontos, rendkívül sokoldalú és hihetetlen akkumulátor-élettartammal rendelkező sugárzásmérőt teszteltek a világűrben. Magyar tudósok gázbolygók légköri viszonyait szimulálták úgy, ahogy még mások sosem. Magyar orvosok nanoszálas és egyéb technológiákkal a hosszútávú űrutazás legnagyobb problémáira kerestek megoldást. Magyar matematikusok olyan lágycellákat dolgoztak ki és mutattak be egyedi módon, amely azóta a világ legnevesebb egyetemeit megjárta és a mi hírnevünket öregbítette – mutatott rá.

Kapu Tibor azt mondta: a legszerencsésebb űrhajósnak tartja magát, mert a fenti és még sok más tudományos kísérletet a zseniális kutatók az ő kezébe bízták.

„Ők, akiket ma már barátaimnak nevezhetek, éjt nappallá téve, a legnagyobb felelősség- és küldetéstudattal dolgoztak azon, hogy a magyar tudomány újra méltó helyet foglaljon el az űrkutatásban. A mai elismerés nekik is szól, nekik szól leginkább”

– jelentette ki.

A jövőről szólva Kapu Tibor azt mondta: Magyarország és a szakmája mellett kötelezte el magát. A közeljövőben magyar űrkutatókkal azon fogunk dolgozni, hogy tudományos tevékenységeinket egyesítsük, kihasználjuk a szinergiáinkat, ezzel tovább növelve a magyar űrkutatás nívóját

– mondta.

„Ha jól csinálom, ha jól csináljuk, a korábban említett megannyi magyar név mellé még rengeteg fog kerülni. Ez az én feladatom, ez az én küldetésem”

– zárta beszédét a díjazott.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által 2020-ban alapított díjat minden évben olyan kiemelkedő személyiség kapja, aki életútjával és munkásságával maradandó értéket teremt, és jelentős hatással van a magyar társadalomra.

A Közmédia Év Embere Díj korábbi kitüntetettjei között olyan kiválóságok találhatók, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus (2020), Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok (2021), Fudzsimoto Szú világszerte elismert építész (2022), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (2023), valamint Kurtág György, az egyik legjelentősebb kortárs magyar zeneszerző (2024).

