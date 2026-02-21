Halálos lakástűz volt Tatabányán

Tűzoltás közben egy idős férfi holttestére találtak rá a tűzoltók abban a lakásban, amely péntek este gyulladt ki Tatabányán, egy négyemeletes társasház legfelső emeletén – közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a Komárom utcai társasház negyedik emeletén egy 36 négyzetméteres lakás nappalija gyulladt ki, a szobában egy ágy és a mellette lévő bútorok égtek.

A helyszínre négy járművel vonultak ki a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a lakók negyedóra múlva visszatérhettek.

A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban.

A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írták.

A kiemelt kép illusztráció. MTI Fotó: Mihádák Zoltán.