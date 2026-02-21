Halálos fenyegetést tartalmazó videóüzenetet kapott Dobrev Klára és Jakab Péter a DK szerint

A DK feljelentést tesz, miután Dobrev Klára és Jakab Péter halálos fenyegető videóüzenetet kapott – közölte a DK sajtóirodája szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a videót Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke osztotta meg a Facebook-oldalán.

A felvételen az látható, hogy egy férfi egy fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára, a DK elnöke és Jakab Péter látható.

Jakab Péter posztjában felszólította a magyar politikai élet vezetőit, hangadóit, hogy „fejezzék be az emberek hergelését, mert ha annak a gyűlöletáradatnak, amit ránk uszítanak, lesz áldozata, azért minden felelősség kizárólag őket fogja terhelni” – írták. Úgy fogalmazott: amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája, hanem a halálos fenyegetésé. „Természetesen nem ijedünk meg, a szükséges jogi lépéseket megtesszük” – mondta.

Hozzátette: annak az őrületnek ami zajlik, nem a rendőrség és nem a jog vethet véget, hanem kizárólag azok a politikusok, akik a „végletekig hergelik az embereket, akik már-már szektát építenek a rajongóikból, hogy azután a másikra uszítsák őket”. „Lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy a Demokratikus Koalíció engem támogat Miskolcon Csöbör Katalinnal szemben, lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy mi hiszünk az összefogásban, de halálosan megfenyegetni senkit sem lehet” – mondta Jakab Péter.

Kiemelt kép: Jakab Péter és Dobrev Klára. Forrás: Facebook.com.