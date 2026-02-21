Az ukrán fegyveres erők alakulatainak személyi állománya kritikus helyzetben van, és folyamatosan választania kell a fronton bekövetkező halál, illetve megadási szándék esetén a saját egységeik általi megtorlás között – mondta a fronton kialakult helyzetről az orosz fegyveres erők fő katonai-politikai igazgatóságának helyettes vezetője, Apti Alaudinov altábornagy.

„Ahol megpróbálnak visszavonulni, ott hátba lövik őket. Ahol megpróbálják megadni magukat, ott pedig minden drónt rájuk irányítanak és megölik őket. Súlyos a helyzetük, ezt minden frontszakaszon rögzítjük” – jelentette ki orosz állami TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva az altábornagy, aki egyben az orosz védelmi minisztérium Ahmat különleges erők egységének parancsnoka is.

Alaudinov arról is beszámolt, hogy az orosz fél számos olyan videófelvétellel rendelkezik, amelyek állítása szerint azt bizonyítják, hogy az ukrán katonák saját bajtársaikkal szemben követtek el megtorlásokat.

Az EADaily beszámolója szerint decemberben az ukrán nemzeti gárda fegyveresei állítólag parancsot kaptak arra, hogy Kupjanszk térségében lőjék le az állásaikat elhagyó ukrán katonákat.

A portál korábban arról is írt, hogy a zaporizzsjai régióban ukrán katonák lelőtték azokat a megadásra törekvő bajtársaikat. A jelentés szerint hatan próbáltak orosz fogságba esni, de közülük csak ketten jutottak el az ellenséges állásokig, a többiek az ukrán oldalról érkező tűzben vesztették életüket.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 65. önálló gépesített dandárja sajtószolgálatának képén katonák gyakorlatozás után fegyvert tisztítanak a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai terület egy nem megnevezett helyén az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. november 28-án (Fotó: MTI/EPA/65. önálló gépesített dandár)