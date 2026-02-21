Francia elnök: Az amerikai vámok érvénytelenítéséről szóló határozat a jogállamiság fontosságát bizonyítja

Az amerikai legfelsőbb bíróságnak a globális vámokat érvénytelenítő határozata a demokráciákban létező, a hatalommal szembeni fékek és ellensúlyok és a jogállamiság fontosságát bizonyítja – jelentette ki szombaton Emmanuel Macron francia elnök.

„Azért nem rossz dolog, ha van egy legfelsőbb bíróság és ennek révén jogállamiság” – szögezte le az államfő a Párizsban zajló mezőgazdasági kiállításon a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett, országonként megállapított vámokat érvénytelenítő döntésre reagálva.

Hozzátette, hogy

Franciaország megvizsgálja a Trump által erre válaszul bevezetett új, 10 százalékos globális vámról szóló rendeletét, amelyet Trump a testület döntése után hirdetett ki.

Mint mondta, hazája folytatni kívánja termékei – beleértve a mezőgazdasági áruk, luxus -és divatcikkek, valamint repüléstechnikai eszközök – exportját, „mégpedig a lehető legtisztességesebb szabályok mentén (…), hogy ne legyünk alávetve egyoldalú döntéseknek.”

Trump tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében „viszonossági” alapon, külön-külön megállapítva. Az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának bírói tanácsa azonban 6-3 arányban úgy döntött pénteken, hogy az elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást (IEEPA).

