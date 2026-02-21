Fölényes Fidesz-győzelmet jelentett be Kocsis Máté Magyar Péternek

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy a Fidesz fölényesen megnyerte az aláírásgyűjtési versenyt, és hogy Magyar Péter nem mondott igazat a témában.

Kocsis Máté Magyar Péternek üzenve úgy fogalmazott: „Azt írtad ma, hogy a Tisza összesen 250 ezer ajánlást gyűjtött, a Fidesznek pedig sok helyen még az 500 ajánlása sincs meg.”

„Ezzel szemben a Nemzeti Választási Iroda hivatalos számai alapján a Tisza nem 250 ezer, hanem 110 ezer ajánlást adott ma le, a Fidesz pedig 196-ezret” – közölte a videóban Kocsis Máté, majd azt üzente a Tisza Párt elnökének:

„Ez fölényes Fidesz-győzelem. Gondold át!”

Magyar Péter egyébként azóta továbbment, és legutóbb már azt mondta, hogy 300 ezer aláírást gyűjtöttek.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert.