Földrengés volt Mosonmagyaróvár közelében

A bejegyzésben azt írták, hogy az előzetes adatok alapján a 4,35-ös magnitúdójú földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.
Hozzátették, hogy
dolgoznak az adatok manuális értékelésén, hogy pontos információkat adhassanak a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról.
Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a földrengéssel összefüggésben nem kaptak bejelentést károkról.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)