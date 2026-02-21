Műsorújság
Félrenyelt egy falat édességet, újra kellett éleszteni egy idős nőt egy Budapesti otthonban

Szerző: hirado.hu
2026.02.21. 17:08

Életveszélyes állapotba került egy idős nő egy Budapesti idősotthonban, miután félrenyelt egy ebédhez felszolgált édességet – közölte az Országos Mentőszolgálat.

A napokban történt eset során az intézmény lakói ebéd mellé kaptak desszertet. Az egyik hölgy evés közben félrenyelte az ételt, és fuldokolni kezdett. Az otthon dolgozói azonnal a segítségére siettek, majd mentőt hívtak, miután a nő elvesztette az eszméletét.

Mivel a beteg nem mutatott életjeleket, a gondozók a mentésirányító telefonos utasításai alapján haladéktalanul megkezdték az újraélesztést. Az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátort is használták a beavatkozás során.

Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre. A mentők átvették az ellátást, eltávolították az ételdarabot a légutakból, majd több életmentő beavatkozást hajtottak végre. Az idős nő keringése végül visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A mentők bíznak a beteg mielőbbi felépülésében, és elismerésüket fejezték ki az idősotthon munkatársainak gyors és szakszerű segítségnyújtásáért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)

idősekmentőszolgálat Budapest

