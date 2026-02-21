Felborult egy migránscsónak Kréta közelében, többen a vízbe fulladtak

Felborult egy migránsokat szállító csónak Kréta partjainál szombaton, öt ember meghalt, legkevesebb 20-an eltűntek – jelentette a görög parti őrség.

A tájékoztatás szerint

a fából készült csónak Líbiából indult útnak, és mintegy 28 kilométerre Kréta partjaitól szenvedett balesetet.

A görög közszolgálati rádió azt közölte, hogy a mentésben több hajó is részt vesz, azonban a heves széljárás miatt a mentés csak lassan halad.

Az embercsempészetre szakosodott bűnbandák gyakran szállítanak Törökország és Líbia felől illegális bevándorlókat Kréta szigetére.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint 2025-ben mintegy 42 ezer migráns ért partot különböző görög szigeteken. A hivatal 107-re teszi azok számát, akik nem jutottak partra élve, a görög parti őrség szerint viszont ez a szám sokkal magasabb lehet, sok halálesetet ugyanis nem jelentenek.

Február elején legkevesebb 15 ember vesztette életét, amikor motorcsónakjuk összeütközött a görög parti őrség egyik járőrhajójával az Égei-tenger keleti részén található Híosz szigetének partjainál.

