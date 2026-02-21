Felborult egy migránscsónak Kréta közelében, többen a vízbe fulladtak

A tájékoztatás szerint
a fából készült csónak Líbiából indult útnak, és mintegy 28 kilométerre Kréta partjaitól szenvedett balesetet.
A görög közszolgálati rádió azt közölte, hogy a mentésben több hajó is részt vesz, azonban a heves széljárás miatt a mentés csak lassan halad.
Az embercsempészetre szakosodott bűnbandák gyakran szállítanak Törökország és Líbia felől illegális bevándorlókat Kréta szigetére.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint 2025-ben mintegy 42 ezer migráns ért partot különböző görög szigeteken. A hivatal 107-re teszi azok számát, akik nem jutottak partra élve, a görög parti őrség szerint viszont ez a szám sokkal magasabb lehet, sok halálesetet ugyanis nem jelentenek.
Február elején legkevesebb 15 ember vesztette életét, amikor motorcsónakjuk összeütközött a görög parti őrség egyik járőrhajójával az Égei-tenger keleti részén található Híosz szigetének partjainál.
A kiemelt kép illusztráció: migránsok érkeznek gumicsónakon Törökországból a görögországi Leszbosz szigetére Szkala Szikaminiasz közelében 2015. október 5-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).