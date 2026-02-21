Erdőtüzek pusztítanak Ausztráliában, menekítik a lakosságot

Az ausztráliai Victoria állam hatóságai szombaton otthonaik elhagyására szólították fel a Gaffney Creek körzet egyik bányásztelepülésének lakosait a környéken dúló erdőtüzek miatt.

Az állam fővárosától, Melbourne-től 50 kilométerre északkeletre lévő, a turisták és a táborozók körében is népszerű település mellett fellángolt tüzeket a tűzoltóknak, részben a hegyvidékes terep jelentette nehézségek miatt, még nem sikerült eloltania.

Victoria katasztrófavédelme felhívta a figyelmet arra is, hogy az államban további három, ellenőrzés alatt tartott tűzről tudnak.

Januárban több ezer erdőtűz keletkezett az ország délkeleti részén, a lángok több otthont megsemmisítettek és több ezer háztartásban okoztak áramkimaradást.

An uncontrolled bushfire in Victoria’s Gaffney’s Creek region, 50 km northeast of Melbourne. Prompting highest-level evacuation alerts for the nearby A1 Mine Settlement, a sparsely populated gold mining area popular with campers. pic.twitter.com/w4fvi2CMn6 — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) February 21, 2026

A 2019-2020-as, úgynevezett fekete nyár óta a mostani tüzek a legsúlyosabbak a térségben. Az akkori bozóttüzek Törökország méretű területet pusztítottak el Ausztráliában és 33 ember halálát okozták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)