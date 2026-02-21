Egyméteres hótorlaszokat okozott, fákat döntött ki a hóvihar Románia délkeleti részén

Romániában újabb hóviharok okoztak fennakadást a közlekedésben az ország délkeleti részén szombaton, ahol a meteorológiai intézet sárga riasztást adott ki havazás és erős szél miatt.

Szombatra virradóra újabb nagy mennyiségű hó hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon.

A sík területen az óránként hetven kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra, fákat döntött ki és magasfeszültségű vezetékeket rongált meg.

Szombat reggel több autópályát és országutat hó borított, a délelőtt folyamán valamennyi sztrádát sikerült megnyitni a gépkocsiközlekedés előtt, három országúton és 23 megyei úton azonban még vannak lezárt útszakaszok. Több országúton súlykorlátozást vezettek be a nehézgépjárművek számára.

Snow storms have disrupted air travel and public transport across Romania; many roads remain blocked, while several schools have been forced to close, authorities say. A power cut has also impacted more than 166,00 homes across 10 regions, officials say. pic.twitter.com/JPJACmrEyO — DW News (@dwnews) February 20, 2026

A Fekete-tengeri kikötőket is lezárták a viharos időjárás miatt. A vonatközlekedés télies körülmények között zajlik, de nincsenek lezárt pályaszakaszok. A bukaresti repülőtereken sem kellett járatokat törölni, késések azonban lehetnek – közölték.

I haven’t seen it snow like this in Romania since I was a kid. pic.twitter.com/e2NzRC8M6N — ioachim viju (@IoachimViju) February 21, 2026

A katasztrófavédelmi felügyelőség (DSU) tájékoztatása szerint csapataiknak az ország hét délkeleti megyéjében – Braila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova – kellett segíteniük a viharkárok elhárításában. Több mint félszáz jármű akadt el az utakon a hótorlaszok vagy a vastag hóréteg miatt, utasaik azonban nem szorultak egészségügyi ellátásra.

Szombat délelőtt több mint húsz település mintegy 4000 háztartásában szünetelt a villamosáram-szolgáltatás.

A sárga riasztás egyelőre szombat estig marad érvényben az ország 16 déli megyéjében: Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a széllökések sebessége eléri az 50-70 kilométert óránként.

Kiemelt kép forrása: X.com.