Donald Trump minden országra egységes vámot vezet be, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette a vámjait

Az amerikai elnök új, 10 százalékos globális vámról szóló rendeletet írt alá pénteken, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette az átfogó úgynevezett viszonossági vámtarifákat.

Donald Trump washingtoni idő szerint pénteken este, közösségi oldalán jelezte, hogy szignálta az elnöki jogszabályt. Közölte, hogy a 10 százalékos globális vámtétel minden országra érvényes, és „csaknem azonnal” hatályba lép.

Előzőleg sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy

az 1974-ben elfogadott kereskedelmi törvény 122-es cikkelyének megfelelően élt az új vámok bevezetésének lehetőségével, miután a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi viszonossági vámokat a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette pénteken közölt határozatával.

Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

Donald Trump a sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására, ugyanakkor élesen bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését.

A kilenc tagú testület 6-3 arányú döntése szerint ugyanis az alkotmány a kongresszust ruházza fel a vámok kivetésének jogával, és Trump jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA), amely alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be.

Az – egyébként republikánus többségű – bírói tanács tagjainak cselekedetét Trump „szégyenteljesnek” minősítette.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart Howard Lutnik kereskedelmi miniszter jelenlétében a washingtoni Fehér Házban, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága érvénytelenítette a globális vámintézkedéseit 2026. február 20-án (Fotó: MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas)