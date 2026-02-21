Donald Trump máris meggondolta magát: 5 százalékkal megemelte a pénteken bevezetett globális vámokat

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli az általa pénteken bejelentett globális vámtételt.

Donald Trump szombaton a Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be

a 15 százalékos vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.

Közölte: „alaposan, részletekbe menően és teljesen megvizsgálta” a legfelsőbb bíróság pénteken kiadott „nevetséges, rosszul megfogalmazott és rendkívül Amerika-ellenes” határozatát a vámokról. A bejegyzésből kiderül, hogy 10-ről „azonnali hatállyal a teljes mértékben engedélyezett és törvényileg tesztelt” 15 százalékra emeli a globális vámtételt világszerte az összes országra vonatkozóan, amelyek közül sokan „évtizedeken keresztül, mindenféle megtorlás nélkül lehúzták az Egyesült Államokat”.

A globális vámtétel kihirdetését a Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök egy 1974-es kereskedelmi törvényre alapozza, amely lehetővé teszi az importvámok emelését elnöki jogkörben 150 napig.

Ennél hosszabb időre viszont már szükség van a törvényhozás jóváhagyására is.

Donald Trump még pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vámról, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat. Ezt emelte most 15 százalékra.

Trump pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta: alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart Howard Lutnik kereskedelmi miniszter jelenlétében a washingtoni Fehér Házban, miután az Egyesült Államok legfelsõbb bírósága érvénytelenítette a globális vámintézkedéseit 2026. február 20-án. A kilenc tagú testület 6-3 arányú döntése szerint az alkotmány a kongresszust ruházza fel a vámok kivetésének jogával, és Trump jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA). Az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be. MTI/EPA/Abacapress.com pool/Yuri Gripas.