Die Welt: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozást kaphat a területi engedményekért cserébe

Szerző: hirado.hu
2026.02.21. 15:11

Sajtóinformációk szerint olyan javaslat körvonalazódik, amely jelentős fordulatot hozhat az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását célzó béketárgyalásokban. A Die Welt német napilap arról ír, hogy Kijev területi engedményekre is hajlandó lehet, amennyiben cserébe felgyorsul az ország csatlakozása az Európai Unióhoz.

Uniós tisztségviselők szerint az Egyesült Államok – mint a tárgyalások egyik közvetítője – egy olyan megállapodást szorgalmazhat, amelyben Ukrajna EU-tagságot és biztonsági garanciákat kapna, miközben Oroszország „jelentős mértékben” ellenőrzése alá vonná a Donbász térségét – közölte a Die Welt német napilap.

Brüsszeli diplomaták úgy vélik:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek komoly politikai lépésre lenne szüksége ahhoz, hogy a lakosság támogatását megszerezze a területi engedményekről szóló egyeztetésekhez. Ennek érdekében az EU nyitott lehet a csatlakozási folyamat felgyorsítására.

A kiszivárgott információk szerint a béketerv 2027-et jelöli meg lehetséges csatlakozási dátumként, ugyanakkor brüsszeli források inkább 2028 és 2030 közé teszik ennek realitását.

A területi veszteségekért cserébe kínált EU-tagság és biztonsági garanciák koncepciója az Donald Trump nevéhez köthető elképzelés lehet a konfliktus rendezésére, kérdés azonban, hogy az európai szövetségesek mennyire támogatnák ezt a megoldást.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)

Borítókép: Koppenhága, 2025. október 2.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard
