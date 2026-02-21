Műsorújság
Brüsszel tétet emelt Orbán pozíciójának megingatására a Barátság vezeték kapcsán – mondta az ukrán elemző

Szerző: hirado.hu
2026.02.21. 14:49

Egy ukrán politológus, Jaroszlav Telesun elismerte, hogy a Barátság kőolajvezetéknél kialakult helyzet erős beavatkozást jelent a magyar választásokba is.

„Brüsszel most rendkívül nagy tétet tesz az áprilisi magyarországi választások eredményére. A Barátság Kőolajvezetékkel kapcsolatos helyzet – tudatosan vagy sem – további eszközzé válhat, amely megingathatja Orbán úr pozícióit” – mondta az ukrán szakértő a Tények.hu szerint. Majd hozzátette azt is, hogy

egy újabb csapás a vezetékre további üzemanyagdrágulást okozhat, ami hatással lesz a magyar agrárszféra képviselőire is.

Az elemző arról is beszélt, hogy ha Orbán Viktor elveszti a választást, akkor megnyílnának a kapuk Ukrajna EU-csatlakozása előtt.

Biztos vagyok abban, hogy ilyen eseteben Budapest nem gördítene akadályokat Ukrajna EU-integrációja elé. Ezért arra számítok, hogyha változik a rezsim Budapesten, megnyílhatnak a tárgyalási fejezetek Ukrajna és az Európai Unió között, és felgyorsulthat az integráció folyamata, valamint azoknak a lépéseknek a végrehajtása, amelyeket valójában már 2025 tavaszára teljesítenünk kellett volna” – fejtette ki.

A kiemelt kép illusztráció. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt.

