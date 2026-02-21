Azonnal katonákat kell küldeni Ukrajnába – jelentette ki Boris Johnson

Boris Johnson volt brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyságnak és szövetségeseinek már most katonákat kellene küldeniük Ukrajnába — bár nem harcolni, hanem békés, támogató feladatokra. Johnson szerint ez erős jelzés lenne Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, hogy a Nyugat kiáll Ukrajna mellett.

A BBC műsorában Boris Johnson azt mondta:

ha a háború után tervezik külföldi csapatok telepítését, akkor nincs ok arra, hogy ezt miért ne tehetnék meg azonnal Ukrajna biztonságos részein.

A brit kormány azonban jelenleg csak abban az esetben küldene békefenntartó erőket, ha előbb tűzszünet vagy békemegállapodás születik.

A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a háború talán elkerülhető lett volna, ha a nyugati országok korábban keményebben lépnek fel Oroszországgal szemben — például a Krím 2014-es elfoglalásakor.

Moszkva korábban figyelmeztetett: bármilyen külföldi csapat ukrajnai megjelenését provokációnak tekintené.

Johnson úgy véli, a Nyugat túl lassan és óvatosan segítette Ukrajnát, és amíg Oroszország nem lát egyértelmű elszántságot, addig folytatódhat a háború.

„Nincs logikus ok, amiért ne küldhetnénk oda békés szárazföldi erőket” – véli

„Mindig feleslegesen halogattuk a dolgot. Végül megadtuk az ukránoknak, amit kértek, és valójában ez mindig az ő előnyükre és Putyin hátrányára szolgált. Úgy értem, az egyetlen, aki szenved az eszkalációtól, az Putyin” – fogalmazott, hozzátéve:

„Ha a háború után, miután Putyin kegyeskedett tűzszünetet kötni, katonákat küldhetünk a helyszínre, akkor miért ne tennénk meg most?”

Arra a konkrét kérdésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy az Egyesült Királyság és más európai szövetségesek csapatait most Ukrajna biztonságos részeire kellene küldeni, hogy megváltoztassák az orosz elnök hozzáállását, Johnson azt válaszolta: „Igen, úgy gondolom, ha hajlandóak vagyunk ezt megtenni a fegyverszünet keretében, ami természetesen minden kezdeményezést, minden hatalmat Putyin kezébe ad, akkor miért ne tennénk meg most? Nincs logikus ok, amiért ne küldhetnénk oda békés szárazföldi erőket, hogy kifejezzük támogatásunkat, alkotmányos támogatásunkat egy szabad, független Ukrajna iránt.”

Kiemelt kép: Boris Johnson volt brit miniszterelnök a koronavírus-járvány kezelését vizsgáló bizottság meghallgatását követően távozik a londoni Dorland House kormányzati hivatalból 2025. október 21-én. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)