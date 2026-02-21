Az oroszok által hazaárulással vádolt műkorcsolyázó páros viheti a magyar zászlót az olimpia záróünnepségen

A magyar csapatból az orosz születésű páros szerepelt a legjobban: hibátlan rövid programmal és kűrrel hétfőn a negyedik helyen végeztek, ezzel folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon – közölte az Index.
A 21 éves Pavlovának és a 26 éves Sviatchenkónak a záróünnepség előtt még egy hivatalos programjuk lesz: szombaton 20 órától rendezik a gálát, amelyen az olimpián legjobban szerepelt műkorcsolyázók lépnek fel, ők is ott lesznek.
A téli játékok utolsó hivatalos eseménye vasárnap 20 órakor kezdődik Verona ókori amfiteátrumában.
Korábban az orosz sportminiszter, Mihail Gyegtyarjov hazaárulással vádolta azokat a sportolókat, akik hazát váltottak, és nem Oroszországot képviselik Milánóban és Cortinában – így a negyedik helyen végzett, magyar színekben indult műkorcsolyázó párost, Pavlovát és Szviatcsenkót is.
