Az oroszok által hazaárulással vádolt műkorcsolyázó páros viheti a magyar zászlót az olimpia záróünnepségen

A milánói–cortinai téli olimpia Veronában vasárnap sorra kerülő záróünnepségén a magyar zászlót a műkorcsolyázók páros versenyében negyedik helyezett Pavlova Marija és Szviatcsenko Alexej viszi majd. A Magyar Olimpiai Bizottság közlése szerint a duó nagyon meghatódott a megtiszteltetés miatt, és alig akarták elhinni, hogy rájuk esett a választás.

A magyar csapatból az orosz születésű páros szerepelt a legjobban: hibátlan rövid programmal és kűrrel hétfőn a negyedik helyen végeztek, ezzel folytatódott a magyarok 2006 óta tartó pontszerző sorozata a téli olimpiákon – közölte az Index.

A 21 éves Pavlovának és a 26 éves Sviatchenkónak a záróünnepség előtt még egy hivatalos programjuk lesz: szombaton 20 órától rendezik a gálát, amelyen az olimpián legjobban szerepelt műkorcsolyázók lépnek fel, ők is ott lesznek.

A téli játékok utolsó hivatalos eseménye vasárnap 20 órakor kezdődik Verona ókori amfiteátrumában.

Korábban az orosz sportminiszter, Mihail Gyegtyarjov hazaárulással vádolta azokat a sportolókat, akik hazát váltottak, és nem Oroszországot képviselik Milánóban és Cortinában – így a negyedik helyen végzett, magyar színekben indult műkorcsolyázó párost, Pavlovát és Szviatcsenkót is.

