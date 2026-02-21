Az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója

Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítése, valamint a világpolitikai történesek és az azokra adható lehetséges válaszok voltak Biró Marcellnek az Egyesült Arab Emírségekben történő kétnapos látogatásának fő témái – közölte a Kormányzati Tájékoztatsi Központ (KTK).

Őfelsége Sejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalában fogadta Biró Marcellt, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját Abu Dhabiban – közölték.

A találkozón a főtanácsadó tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök baráti üdvözletét, szó esett a két ország közötti kapcsolatokról és a kétoldalú együttműködés további fejlesztési lehetőségeiről.

A tárgyaló felek megbeszélésükön áttekintették a világpolitikai eseményeket, a nemzetközi környezetben a közelmúltban bekövetkezett kihívásokat és a geopolitikai lehetőségeket. A térség ugyanis fontos szerepet tölt be a békefolyamatok előmozdításában. Legutóbb épp Abu Dhabiban rendezték a felek között, amerikai részvétellel az orosz-ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokat.

Biró Marcell az elnöki meghívást megelőzően Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan herceggel, az Egyesült Arab Emírségek nemzetbiztonsági tanácsadójával tárgyalt. A megbeszélésen a két ország politikai és gazdasági kapcsolatai mellett a jövő technológiai kihívásairól és az energiabiztonság kérdéseiről esett szó.

