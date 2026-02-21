A kritikus ásványkincsekről és a ritkaföldfémekről írt alá megállapodást India és Brazília

A kritikus ásványkincsekről és a ritkaföldfémekről írt alá szombaton megállapodást Narendra Modi indiai miniszterelnök és Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök Újdelhiben.

A szerződést – amelynek révén a két ország megerősíti együttműködését e két területen – Narendra Modi fontos lépésnek nevezte a globális ellátási láncok megerősítése felé, egyúttal emlékeztetett arra, hogy Brazília hazája legnagyobb kereskedelmi partnere a latin-amerikai régióban.

Hozzátette azt is, hogy a felek az elkövetkezendő öt évben húszmilliárd dollár fölé kívánják emelni a kétoldalú kereskedelmi forgalmukat, illetve hangsúlyozta, hogy Brazíliaváros és Újdelhi együttműködése mélyülni fog a védelmi kapcsolatok terén is.

A világ legnépesebb országának számító India a brazil export tizedik legnagyobb piacát jelenti. A szerződés részleteit egyelőre nem tárták a nyilvánosság elé.

Lula a sajtónak elmondta, hogy a megállapodás több befektetést irányoz elő a kritikus ásványkincsek és a megújuló energia terén.

Brazília rendelkezik a világ második legnagyobb készleteivel ezekből az anyagokból, amelyek számos termékhez szükségesek, az elektromos járművektől a napelemeken és okostelefonokon át a repülőgép-hajtóművekig és irányított rakétákig.

India a maga részéről a világ harmadik legnagyobb ritkaföldfém-tartalékával rendelkezik.

Lula a tervek szerint Dél-Koreába utazik tovább, ahol találkozik I Dzsemjong elnökkel és részt vesz egy gazdasági fórumon is.

Kiemelt kép: Narendra Modi indiai miniszterelnök (j) Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnököt üdvözli Újdelhiben 2026. február 21-én. A brazil államfő ötnapos látogatáson tartózkodik Indiában. MTI/EPA/Haris Tjagi.