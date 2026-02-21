„A jövő hagyományait mi hagyjuk örökül” – Portréfilm Zoób Katiról az M5-ön

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és tisztikeresztjével elismert, világhírű divattervező alkotói univerzumába nyújt betekintést a Divat és örökség – Zoób Kati világa című vadonatúj, közmédia által készített portréfilm. Az alkotást február 23-án, hétfőn 21 órakor mutatja be az M5 kulturális csatorna.

Zoób Kati munkássága a hagyományos kézműves tudás és a kortárs formanyelv párbeszédére épül, ahol a haute couture az esztétika mellett gyakran kulturális emlékezet is. A róla készült portréfilm bemutatja, miként születik meg az a „fúziós divat”, amelyben a népi és történeti viseletek motívumai új, modern kontextusban kapnak életet. Az alkotóművész szerint a ruhadarab nem pusztán használati tárgy, történethordozó: az anyag, a szabás és a díszítés mind kulturális jelentést közvetít. A dokumentumfilm ezt az alkotói filozófiát követi végig, miközben közelebb hozza a nézőhöz a tervező műhelyének mindennapjait is. „Valójában az egész életemet elmesélem a különböző kollekciókban” – összegezte a tervező.

Az M5 csatorna alkotói stábja által készített

Divat és örökség – Zoób Kati világa című portréfilm egy kulturális esszé, amely a ruhákon keresztül beszél időről, identitásról és értékőrzésről. Egyik hangsúlyos témája a „heritage” szemlélet, vagyis az örökség szerepe a kortárs divatban.

„A jövő hagyományait mi hagyjuk örökül” – jelentette ki az alkotó. Ennek kapcsán szó esik a balatonfüredi Katti Zoób Divatmúzeumról is, amely a magyar divatkultúra múltjának megőrzését és újraértelmezését tűzte ki célul.

A portréfilm kitekint a tervező nagyszabású eseményeire is; balatonfüredi divatbemutatóira, amelyeket az elmúlt években élőben közvetített az M5 kulturális csatorna. Az üdülőváros történelmi miliője inspirációs forrásként jelenik meg, ahol a divatbemutatók a település épített és szellemi örökségével lépnek párbeszédbe.

Divat és örökség – Zoób Kati világa – országos tévépremierben február 23-án, hétfőn 21:00-kor az M5-ön.

Kiemelt kép: Zoób Kati (Forrás: MTVA)