A jövő a képernyőn is formálódik: Planet Budapest a közmédiában

Kiemelt szerepet vállal a Planet Budapest üzenetének közvetítésében a közmédia. Február 25. és március 29. között, a budapesti Vasúttörténeti Parkban megvalósuló, 33 napon át látogatható fenntarthatósági élménypark gondolatisága nemcsak a helyszínen válik átélhetővé, hanem televíziós és rádiós műsorokon keresztül is eljut az ország minden pontjára.

A Planet Budapest négy pillére – az ötnapos Planet Expo, az interaktív Planet Explorers, a történetalapú Planet Heroes és az időutazásként megálmodott Planet Ride – mind azt szolgálja, hogy a fenntarthatóság közösségi élménnyé váljon.

Ugyanezt a szemléletet erősíti a közmédia tematikus jelenléte is február 23. és március 1. között, amikor televíziós és rádiós műsorok sora kapcsolódik a Planet témájához.

Az MTVA televíziós csatornái átfogó tematikus megjelenéssel támogatják a rendezvényt. A Duna népszerű magazinműsorai, a Család-barát a fenntartható fogyasztás és termelés témáját boncolgatja, míg a Családi kör az újrahasznosítás, tudatos ruhaválasztás és a hétköznapi fenntarthatósági döntések kérdéseit járja körül. Az Agytornában a tematikába illeszkedő kvízkérdésekkel találkozhatnak a nézők. A Divat és dizájn a slow fashion, és tudatos vásárlással foglalkozik azon a héten. Az aktuális közéleti műsorok és hírműsorok – Ma délelőtt és az M1 Híradó – is kiemelten számolnak be a Planet Budapest eseményről.

Az M5 kulturális csatorna különös hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra a Multiverzum című műsorában. A csatornán díjazott és jelölést kapott kortárs magyar természetfilmeket vetítenek, amelyek a természeti értékekre és az élővilág védelmére irányítják a figyelmet.

A legkisebbeket is megszólítja a Planet üzenete az M2 Mesetévé, Hetedhét kaland című műsorában és a Csillagok – esti mesefényben adásaiban találkozhatnak a gyerekek a Planet Budapesttel, ahol a természetvédelem és a környezettudatos szemlélet meséken keresztül válik érthetővé és átélhetővé. A gyerekeknek egy játékos kvízzel is készül az M2 Facebook-oldala.

Az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsora többek között a digitális és kulturális hatásokat vizsgálja.

A közmédia rádiócsatornái tematikus műsorokkal csatlakoznak az eseményhez. A Kossuth Rádió a Jó reggelt, Magyarország!, Vasárnapi újság, Felfedező és Nagyítás című műsorában szakmai és társadalmi párbeszédek mentén mélyebben foglalkozik a Planet hosszú távú változást ösztönző programjával.

A Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsora a fenntartható divat és kulturális trendeket, a Holnapután pedig a digitális karbonlábnyomot valamint a technológia és társadalmi hatásokat vizsgálja.

A Csukás Meserádióban a gyerekek február 23-március 1. között meséket hallhatnak a természet szeretetéről és védelméről 19 órától az Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorban, többek között olyan neves színművészek előadásában, mint Ráckevei Anna, Hűvösvölgyi Ildikó, Gryllus Vilmos, Mikó István és Gubik Petra.

Kiemelt kép: A Your Planet – fenntarthatóságról szóló interaktív kiállítás a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expo és Élményprogram rendezvényén a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban 2023. szeptember 27-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)