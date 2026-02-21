A gázai átmeneti táborok tűzveszélyességére figyelmeztetett az ENSZ – VIDEÓ

A Gázai övezetben lévő átmeneti táborok tűzveszélyességére figyelmeztetett pénteken az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala (OCHA).

Közleményében a szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a túlzsúfolt táborokban elsősorban a rendszerint főzésnél használt nyílt láng okozhat tüzet, kiemelve, hogy az otthonukat elvesztett családok többnyire egyetlen, megmaradt értékeikkel telezsúfolt helyiségben kénytelenek főzni és aludni.

Az OCHA adatai szerint

tavaly november óta legkevesebb 12 tűzesetet jelentettek gázai táborokból, ezért a segélymunkások csak február 7. és 17. között 85 olyan családnak nyújtottak menedéket Deir Balah és Hán Júnisz településnél, akinek a gázavárosi lakóhelyiségét elemésztették a lángok

– tette hozzá a szervezet.

Gaza today: It is not only smoke that covers our sky, but souls that are exhausted, and dreams that turned to ashes before they could be built. In Gaza, we do not fight the fire with water alone; we fight it with hearts that are already burned and hands that tremble helplessly pic.twitter.com/cEeXW2aplE — Nahed Hajjaj (@Jolijnvr) February 13, 2026

Az OCHA egyúttal a követelményeknek jobban megfelelő, biztonságosabb szálláshelyek kialakítását sürgette, valamint felhívta a figyelmet arra is, hogy az övezet több körzetében a segélymunkásoknak még mindig egyeztetnie kell tevékenységüket az izraeli hatóságokkal. Ezzel összefüggésben azt közölte, hogy a február 12. és 19. között bejelentett 67 program közül a hatóságok csak 43-at engedélyeztek, kilencet elutasítottak, a további esetében pedig a humanitárius dolgozók nehézségekbe ütköztek.

Az OCHA egyúttal aggodalmát fejezte ki a ciszjordániai erőszakcselekmények miatt is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)