Zelenszkij szerint a következő ukrán–orosz–amerikai tárgyalás már eredményes lehet

Reményét fejezte ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arra, hogy a háromoldalú, ukrán–orosz–amerikai tárgyalások következő fordulója februárban megvalósul, és véleménye szerint ez lehet az, amely valóban eredményes lesz.

„Részletes beszámolót kaptunk a tárgyalóküldöttségünk munkájáról, a svájci találkozók eredményeiről. Megvitattuk például azokat a kérdéseket, amelyeket telefonon nem lehetett. Hálás vagyok a csapatnak az irányelvek keretein belül végzett pontos munkáért, valamint a türelmükért az orosz féllel folytatott megbeszéléseken, amelyek nem voltak egyszerűek és nem is mindig szakszerűek. Fontos, hogy az Egyesült Államok elnökének képviselői is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tárgyalások konstruktívak legyenek. Ukrajna ezt teljes mértékben támogatja: a mi hozzájárulásunk mindig csakis konstruktív” – írta Zelenszkij a Telegramon.

Az elnök szerint a háború méltó módon történő lezárásának reális lehetőségei megmaradtak.

„Ezt nagyban segítheti a nemzetközi közösség nyomásgyakorlási képessége az agresszorral szemben, így a háborút megbízható béke válthatja fel” – hangsúlyozta.

Közölte, hogy az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak, és a prioritásokat is már meghatározták a következő tárgyalási fordulóra. „Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy a vezetők készen álljanak találkozni és megoldani azokat a kérdéseket, amelyeket egyelőre a csapatok szintjén nem sikerült rendezni. A csúcstalálkozó sok szempontból döntő lehet, és Ukrajna készen áll egy ilyen formátumra. A csapatnak biztosítania kell a feltételeket a humanitárius ügyekben való előrelépéshez is. A hadifoglyok cseréjének folytatódnia kell, és arra számítunk, hogy a csere a közeljövőben lehetségessé válik” – fejtette ki Zelenszkij.

Az elnök külön kiemelte az európai partnerek szerepét.

Kifejezte meggyőződését, hogy Európa-szerepe a tárgyalási folyamatban növekedni fog.

Zelenszkij közvetlenül a Genfben tartott tárgyalási forduló befejezése után azt mondta, hogy a katonai kérdésekben – főként a tűzszünet ellenőrzése terén – a felek előrelépést értek el, míg a politikai kérdésekben – a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán – az álláspontok továbbra is eltérnek.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)