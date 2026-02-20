Verés, égetés, vízbe fojtás – egy brazil zsoldos halála tárta fel az ukrán alakulat „fegyelmezési” módszereit

A Kyiv Independent beszámolója szerint – melyet a portálnak névtelenséget kérő érintettek nyilatkozatai alapján írtak – az egységben az újoncok szigorú szabályok alá estek: a bázison tartották őket, útlevelüket elkobozták, és „nem kaptak »zöld könyvet«”.

Az érintett alakulat egy brazil vezetésű egység, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) alá tartozó Advanced Company, amelyet az a Leanderson Paulino vezet, akit több alárendeltje azzal vádol, hogy felügyelte, illetve esetenként maga is részt vett a beosztottak bántalmazásában. Egy volt katona elmondása szerint „ez egy olyan zászlóalj volt, ahol embereket kínoztak, és az abúzus normális volt”.

Bruno Gabriel Leal da Silva, egy brazil újonc 2025 decemberében ennek a kínzásnak esett áldozatául. Halálának éjszakáján ittas volt, ezért büntetésként „bokszkesztyűben kellett verekednie egy másik katonával a bázison”. Később egy, Paulino – akit több alárendeltje azzal vádol, hogy részt vett, illetve irányította a bántalmazásokat – által megbízott csoport elvitte egy „konténernek” nevezett helyiségbe, ahol egy volt katona beszámolója szerint „sikolyokat és ütéseket” hallottak, „de nem tehettek semmit”. Másnap reggel a hóban találták meg a súlyosan megvert testét.

Az interjúk szerint Paulino alatt „kényszerítő módszereket alkalmaztak az újoncok feletti kontroll megszerzésére”. A visszaélések a beszámolók alapján három fő kategóriába sorolhatók:

„beavató jellegű »kiképzés«, amely kínzássá fajult”;

spontán verések kisebb szabálysértések miatt;

és a legsúlyosabb esetekben „kínzásos ülések”, amelyek során a katonákat órákon vagy akár napokon keresztül verték pincékben.

A légkört a retorziótól való félelem határozta meg. Egy volt tag elmondta, neki azt mondták, hogy ha erről beszél, „utána jönnek — és a családja után is”, míg egy másik hozzátette: „Ha kitudódik a nevem, bármi történik, az veszélybe sodorja az életemet — és a családom életét Brazíliában.” A katonák szerint a nyomozás során – melyet da Silva esete után kezdtek el – nyomás nehezedett rájuk: „Ha bármit mondtunk volna, az életünket kockáztattuk volna.”

Az egység működését egy volt katona így foglalta össze: „Ez a hatalomról szólt – hogy lekössék az embert és megverjék, megalázzák.”

A források által leírt módszerek között szerepelt a verés, forró folyadékkal történő égetés, hideg vízzel való leöntés, elektromos sokk alkalmazása, korbácsolás, vízbe fojtás, műanyag zacskóval történő fullasztás, megkötözés, tárgyakkal elkövetett szexuális erőszak, valamint hosszabb ideig tartó fogvatartás élelem és víz nélkül.

Egy volt tag arról számolt be, hogy egy soha ki nem vizsgált vád miatt külön vitték el büntetésre. Elmondása szerint a pincében lekötözték, elvették a telefonját, hideg vízzel leöntötték, majd ismételten bántalmazták, többek között az arcát is. A férfi szerint az elkövetők közben azzal fenyegették, hogy megölhetik, majd azt állíthatják, hogy menekülni próbált vagy fegyvert akart ragadni.

Egy másik volt tag arról beszélt, hogy fogva tartották és megverték, miután megpróbált távozni az egységtől. „Azt hittem, megölnek” – mondta. Hozzátette, hogy lekötözték, bántalmazták, fegyverrel fenyegették, és büntetésként hideg levegőnek, illetve hideg víznek tették ki, mielőtt visszazárták. Később egy orvos a súlyos sérüléseire vonatkozó panaszait azzal intézte el: „Ez normális.”

Független orvosi dokumentumok nem álltak rendelkezésre, mivel az érintettek állítása szerint a feltételezett bántalmazások után nem vitték őket orvoshoz, illetve nem kaptak sem orvosi, sem igazságügyi szakértői dokumentációt.

Ukrán illetékesek elismerték da Silva halálát, és vizsgálatot indítottak. Az ügyészek közölték, hogy a rendőrség előzetes nyomozást indított, miután a testét a kijevi katonai egység területén találták, míg a katonai ombudsman hivatala felülvizsgálatot rendelt el az Advanced Companynál.