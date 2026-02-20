Ukrajnának el kell ismernie az azonos neműek házasságát és védenie kell az LMBTQ+ jogokat, ha csatlakozni akar az EU-hoz

Ukrajna az Európai Unióhoz való csatlakozás perspektívájában köteles lesz elismerni az azonos neműek házasságát és védeni az LMBTQ+ személyek jogait – számolt be róla a Gender in Detail nevű forrás az Európai Bizottság válaszára hivatkozva.

A Strana Today által közölt jelentés szerint az Európai Bizottság válaszolt a Támaszpont és az Ukrán LMBTQ+ Katonák és Veteránok az Egyenlő Jogokért civil szervezetek (NGO-k) megkeresésére az ukrán polgári törvénykönyv új tervezetével kapcsolatban. Az aktivisták szerint a tervezet ugyanis szűkíti az azonos nemű párok jogi védelmének lehetőségeit.

A dokumentum elsősorban a tényleges családi együttélés jogi elismerését kizárólag ellenkező nemű partnerek számára biztosítaná. Ez azt jelenti, hogy az azonos neműek elveszíthetik az egyetlen elérhető mechanizmust a kapcsolatuk részleges jogi elismerésére. Emellett a tervezet a nemváltoztatáson átesett személlyel kötött házasság automatikus érvénytelenségét is javasolja, anélkül, hogy egyértelműen meghatározná a nemváltoztatás időpontját. Az aktivisták hangsúlyozzák, hogy ez még azokat a házasságokat is megkérdőjelezheti, amelyek jogilag törvényesen köttettek a nemi identitás hivatalos megváltoztatása után.

Az Európai Bizottság felhívta a figyelmet Ukrajna kötelezettségvállalásaira az alapok tárgyalási klaszter keretében, különös tekintettel a 23. szakaszra (igazságszolgáltatás és alapvető jogok). A jogállamisági ütemterv szerint Ukrajnának el kell fogadnia egy olyan jogszabályt, amely biztosítja az azonos nemű párok jogi elismerését és védelmét.

A bizottság hozzátette, hogy figyelemmel fogja kísérni e kötelezettség teljesítését, és a rendszeres monitoringtalálkozók és az ukrán hatóságokkal folytatott hivatalos párbeszéd során felveti a polgári törvénykönyv új tervezetének az LMBTQ+ személyek jogaira gyakorolt hatását.

Korábban Ulf Kristersson svéd miniszterelnök már kijelentette, hogy Ukrajnának az európai integráció érdekében rendeznie kell az azonos neműek partnerségének kérdését.

