Szijjártó Péter: Mi nem akarunk egy integrációhoz tartózni az ukránokkal, az magával hozná a háborút az EU-ba

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon rámutatott, hogy miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha országa lenne az EU tagja, és hazánk nem, így ő gyakorolna kegyet azzal, hogy hajlandó beszélni az egy integrációhoz tartozásról, ez nem így van, és nem is lesz így, ugyanis a csatlakozásnak van egy meghatározott folyamata, amelyben nem kerülhető meg a magyar kormány.
„Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, és azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is. És az Európai Unió tagjainak egy nagy része, a legnagyobb része tagja a NATO-nak. És hogyha a NATO-tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban” – figyelmeztetett.
„Márpedig egy Oroszország-NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek”
– húzta alá.
Kapcsolódó tartalom
„Ezért az ukránok európai uniós csatlakozása az egy nagyon súlyos, harmadik világháborús veszélyt hoz magával, ezért se gyorsan, se lassan az ukránok nem jöhetnek be az Európai Unióba” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell a választást megnyerniük áprilisban, mert az ellenzék hozzájárulna azonnal Ukrajna tagságához.
„Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával” – mondta.
„Ma Magyarországon a Tisza Párt elnökével szemben jogi eljárásoknak kellene folyamatban lenniük. És miért nincsenek folyamatban jogi eljárások? Mert az Európai Parlament többsége megvédte a mentelmi jogát a Tisza Párt elnökének, ezért nem indulhat jogi eljárás vagy nem mehetnek tovább jogi eljárások vele szemben”
– folytatta.
„Egy olyan ember, akit fognak a mentelmi jogával, nem tud nemet mondani azoknak, akiknek a kezében van a mentelmi joga” – fűzte hozzá.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: MTI/KKM