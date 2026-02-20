Szijjártó Péter: Mi nem akarunk egy integrációhoz tartózni az ukránokkal, az magával hozná a háborút az EU-ba

„A kormány nem akarja, hogy Magyarország egy integrációba tartozzon Ukrajnával, hiszen a szomszédos ország európai uniós csatlakozása a háborút is magával hozná a közösségbe” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon rámutatott, hogy miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha országa lenne az EU tagja, és hazánk nem, így ő gyakorolna kegyet azzal, hogy hajlandó beszélni az egy integrációhoz tartozásról, ez nem így van, és nem is lesz így, ugyanis a csatlakozásnak van egy meghatározott folyamata, amelyben nem kerülhető meg a magyar kormány.

„Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, és azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is. És az Európai Unió tagjainak egy nagy része, a legnagyobb része tagja a NATO-nak. És hogyha a NATO-tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban” – figyelmeztetett.

„Márpedig egy Oroszország-NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek”

– húzta alá.

„Ezért az ukránok európai uniós csatlakozása az egy nagyon súlyos, harmadik világháborús veszélyt hoz magával, ezért se gyorsan, se lassan az ukránok nem jöhetnek be az Európai Unióba” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell a választást megnyerniük áprilisban, mert az ellenzék hozzájárulna azonnal Ukrajna tagságához.

„Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával” – mondta.

„Ma Magyarországon a Tisza Párt elnökével szemben jogi eljárásoknak kellene folyamatban lenniük. És miért nincsenek folyamatban jogi eljárások? Mert az Európai Parlament többsége megvédte a mentelmi jogát a Tisza Párt elnökének, ezért nem indulhat jogi eljárás vagy nem mehetnek tovább jogi eljárások vele szemben”

– folytatta.

„Egy olyan ember, akit fognak a mentelmi jogával, nem tud nemet mondani azoknak, akiknek a kezében van a mentelmi joga” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: MTI/KKM