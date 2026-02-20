Szijjártó Péter bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó, 90 milliárd eurós hadikölcsönt

„Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Mátészalkán.

A tárcavezető leszögezte, hogy az ukrán kormány Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt. „Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon” – figyelmeztetett Szijjártó Péter az MTI híradása szerint. Majd úgy vélekedett, hogy az olajszállítás blokkolásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, és aláhúzta, hogy mindaddig, amíg Kijev így tesz, addig a magyar kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket. „Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz” – tudatta.

Egyértelmű ukrán politikai zsarolás történik Szijjártó Péter szerint

A hirado.hu is beszámolt arról, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben. A tárcavezető ennek nyomán jelentette be az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott, és aminek következtében rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára. A két ország figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik.