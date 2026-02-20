Szijjártó Péter bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság vezetéken, Magyarország blokkolja az Ukrajnának járó, 90 milliárd eurós hadikölcsönt

A tárcavezető leszögezte, hogy az ukrán kormány Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt.
„Mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem fizetünk az ukránoknak a háborúért, nem engedjük a magyar emberek pénzét elküldeni Ukrajnába, és nem engedjük, hogy megemeljék a benzinárat Magyarországon” – figyelmeztetett Szijjártó Péter az MTI híradása szerint.
Majd úgy vélekedett, hogy az olajszállítás blokkolásával Ukrajna sérti az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, és aláhúzta, hogy mindaddig, amíg Kijev így tesz, addig a magyar kormány is blokkolni fogja az Ukrajna szempontjából fontos EU-s döntéseket.
„Így azt a döntést hoztuk, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyét mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz”
– tudatta.
Egyértelmű ukrán politikai zsarolás történik Szijjártó Péter szerint
A hirado.hu is beszámolt arról, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben. A tárcavezető ennek nyomán jelentette be az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott, és aminek következtében rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára. A két ország figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg. Elmondta: garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol Horvátországon keresztüli szállítással 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.
A vállalat által megrendelt, alternatív tengeri szállítmányok Szijjártó Péter tájékoztatása szerint március elején érkezhetnének meg a horvátországi kikötőbe (ahonnan öt-tíz napba kerülne, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut), amely segítségével a stratégiai tartalékoknak csak kisebb részét kellene felhasználni. Horvátország azonban elutasította azt a kérést, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül orosz kőolaj érkezhessen Magyarországra.
Orbán Viktor: Zelenszkij nyíltan beavatkozott a magyar választásokba
A miniszterelnök korábban kijelentette: azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba. Véleménye szerint mindezt azért tették, hogy zűrzavart keltsenek, és ezzel elősegítsék céljukat: bármi áron egy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon. „Most képzeljék el azt a választási kampányt, ahol azzal kell szembenéznem, hogy hirtelen ezer forint a benzin ára, vagy megduplázódik a rezsiköltség” – fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország ki fogja védeni ezt a támadást.
A kormányfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy
azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok.
A miniszterelnök elmondta, „kétségkívül igaz”, hogy január végén történt orosz támadás a vezeték környékén, „de a Barátság vezeték nem sérült meg”. (…) „A Barátság kőolajvezeték működőképes, semmilyen akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítás” – jelentette ki.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)