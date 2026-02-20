„Na szia, mentő!” – Új edukációs sorozatot indít az M2 Mesetévé a kis életmentővel, Medárddal

A hősies kisfiú, Filip Medárd története országos üggyé vált: a gyermeki bátorság és felkészültség példájává. Az óvodás lélekjelenlétének köszönhetően megmentette diabéteszes édesanyja életét – a segélyhíváskor elhangzott spontán beköszönése, a „na szia, mentő!” pedig azóta szállóigévé vált. A történet társadalmi jelentőségére reagálva az M2 Mesetévé márciustól tízrészes animációs, edukációs sorozatot indít a témában Medárddal.

„Anya megtanította nekem, mit kell tenni” – kezdte a Duna Család-barát című magazinműsorában Filip Medárd, akire olyan nagy hatással volt az, hogy segélyhívásával megmentette cukorbeteg édesanyja életét, hogy felnőttként mentős vagy orvos szeretne majd lenni.

Édesanyja, Kovács Renáta úgy fogalmazott: „Vagány, bátor, játékos és érzelmes kisfiú. A plüssállatait rendszeresen gyógyítja, miközben a szereplést is élvezi. Hihetetlen a kontraszt, mert ha olyan a helyzet, felnőttként tud viselkedni. Abba született bele, hogy az édesanyja cukorbeteg, így nem esett pánikba, amikor mentőt kellett hívnia hozzám. Más lett volna, ha váratlanul éri őt egy ilyen helyzet, de tréningezve volt arra, mit kell tennie, ha baj van.”

Történetük rámutatott arra, hogy a gyerekek megfelelő felkészítéssel képesek felelősen cselekedni vészhelyzet esetén – és hogy a 112-es segélyhívó szám ismerete életet menthet. Az esethez kapcsolódva az M2 Mesetévé tízrészes animációs, edukációs sorozatot indít a témában.

„Az epizódokban olyan élethelyzeteket mutatunk be Medárd segítségével, amelyekből a gyerekek megérthetik, hogyan kell cselekedni veszély vagy vészhelyzet esetén.

Márciustól a Hetedhét kaland magazinban mutatjuk be az új ismeretterjesztő sorozat részeit, aki esetleg lemaradna róluk vagy újranézni, ingyenesen elérheti majd a közmédia streamingfelületén, a Médiaklikken” – hangsúlyozta az M2 Mesetévé szerkesztője, Szalai Szimonetta.

Filip Medárd (Kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga)

Az M2 Mesetévé indulása óta elkötelezetten az ismeretterjesztés és az értékközvetítés mellett áll, bizonyítva, hogy a gyermektartalom nemcsak szórakoztat, hanem formál, tanít és társadalmi párbeszédet indít. A csatorna számára a társadalmi felelősségvállalás alapérték: jeltolmácsolt műsorokkal segíti a hallássérült gyermekeket, miközben a környezetvédelem és a fenntarthatóság is hangsúlyos szerepet kap kínálatában. Medárd története és az arra épülő animációs sorozat is azt erősíti, hogy a közmédia gyerekcsatornájának célja tudással felvértezni a legkisebbeket is.

Új edukációs animációs sorozat Medárddal – március 3-tól az M2 Mesetévé Hetedhét kaland című műsorában.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga