Szentkirályi Alexandra: A háború a legkegyetlenebb valóság

A kormány háborús veszélyekre figyelmeztető videójára adott ellenzéki reakciókra válaszolt Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint a háború valós következményeit nem lehet elbagatellizálni.

Szentkirályi Alexandra reagált arra, hogy Magyar Péter riogatásnak nevezte a kormány által közzétett, a háború veszélyeire figyelmeztető mesterséges intelligenciával készült videót. Az M1 beszámolója szerint a fővárosi Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott: a háború „a legkegyetlenebb valóság”, amelynek következményeit szerinte nem lehet elhallgatni vagy bagatellizálni.

Szentkirályi Alexandra szerint miközben egyes ellenzéki szereplők túlzásnak tartják a figyelmeztetéseket, a frontvonalon már emberek milliói vesztették életüket.

A politikus korábban találkozott egy gyászoló kárpátaljai magyar édesanyával, akinek fia a háborúban hunyt el. A nő az M1-nek arról beszélt: fia nem rég lett volna 37 éves, de erőszakkal elhurcolták, ahonnan nem tért vissza. Elmondása szerint a férfinek volt felmentése és segítette őt a mindennapokban, orvoshoz vitte és támogatta, mivel egészségi állapota miatt egyedül nehezen tud közlekedni.

