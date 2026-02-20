Századvég: A magyarok 77 százaléka támogatja a rezsicsökkentést

A magyarok 77,3 százaléka tartja fontosnak, hogy a kormány megvédje a családokat az energiaár-emelkedéstől – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője pénteken az M1 aktuális csatorna délutáni műsorában.

Hortay Olivér elmondta, sok éve a rezsicsökkentés társadalmi támogatottsága stabilan 70 százalék fölött áll.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. és a közmédia együttműködésében készült felmérés szerint ez szorosan összefügg az általános válságkezelési attitűddel, a lakosság 66,6 százaléka véli úgy, hogy válsághelyzetben az államnak be kell avatkoznia az árak féken tartása érdekében.

A Századvég üzletágvezetője kiemelte, a rezsicsökkentés bevezetése előtt a magyar háztartások 15 százaléka fűtési, 25 százaléka díjfizetési nehézségekkel küzdött.

„Minden negyedik magyar háztartásnak anyagi okokból problémát okozott, hogy a hó végén befizesse a rezsiszámláit” – mondta.

Hortay Olivér közölte, a 2010 előtti baloldali kormányok a külföldi tulajdonú vállalatok kezébe adták azt a döntést, hogy mekkora tarifákat kérjenek el a háztartásoktól, ami valódi társadalmi problémát okozott.

Rámutatott, az elmúlt több mint tíz évben az Európai Unióban a fűtési és a díjfizetési nehézséggel küzdők aránya Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, ami egyértelműen a rezsicsökkentési programnak a következménye.

Az üzletágvezető jelezte, a kutatásban vizsgálták azt is, hogy a stabilitás nem csupán a rezsiköltségeknél, hanem az ingatlanpiacon is jelentkezik. A felmérés szerint a magyar társadalom értékrendjében a saját tulajdonú ingatlan elsőbbséget élvez és a lakosság 85,6 százaléka ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy Magyarországon a lakóingatlan inkább saját tulajdon legyen, mint bérlemény.

Hozzátette, a kormányzati és szakpolitikai intézkedések is elsősorban a saját tulajdonhoz jutást célozzák. A Századvég 2026. január 31. és február 3. között végezte a közvélemény-kutatást, amelynek során véletlenszerű kiválasztással 1003 felnőttet kérdezett meg.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu